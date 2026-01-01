Los pacientes de los hospitales riojanos comerán en Año Nuevo pudin de pescado, consomé, cordero y piña

Archivo - Hospital de Calahorra - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pudin de pescado, consomé navideño, cordero con patatas, piña al natural y turrón. Es el menú que, este mediodía, en Año Nuevo, se servirá en los hospitales del Servicio público de Salud riojano.

Como cada año, los Servicios de Alimentación de los Hospitales de La Rioja se esfuerzan al máximo en elaborar menús especiales en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Día de Reyes.

Un trabajo de todo el personal de los servicios de Cocina del Hospital Universitario San Pedro de Logroño y el Hospital de Calahorra, así como el Hospital General de La Rioja y Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, para hacer más agradable la estancia de los pacientes en unos días tan señalado.

Eso para las dietas normales, porque hay pacientes que siguen dietas terapéuticas por la patología que atraviesan y, además, se siguen garantizando opciones específicas como sin gluten, especiales para personas diabéticas, o vegetariana.

Los menús se rehacen para adaptarse a cada paciente, en ocasiones desde cero, y, por ejemplo, en dietas con disfagia, que no pueden tomar estos platos, se trituran.