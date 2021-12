Los pajes de los Reyes Magos comienzan a recoger las cartas de los niños y niñas de Logroño

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pajes de los Reyes Magos empiezan este sábado a recoger las cartas de los niños y niñas de Logroño. Esta iniciativa municipal de la Concejalía de Participación Ciudadana, en colaboración con las asociaciones vecinales, que se llevará a cabo en los diferentes barrios de la ciudad hasta el 5 de enero.

Los niños que las entreguen participarán en un concurso de cartas a los Reyes Magos con dos modalidades. La primera de ellas está dirigida a niños a niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 5 años. La segunda, dirigida a las cartas más solidarias realizadas por niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Se premiarán 10 cartas por categoría y los agraciados recibirán una mochila del V Centenario con material didáctico. El concurso se realizará entre todas las cartas entregadas a los pajes en los barrios de Logroño.

El horario y el calendario previsto es el que se detalla a continuación:

18 de diciembre (de 12,00 a 14,00 horas): Entre la pasarela del Ebro y el establecimiento 'Rincón de Julio' (A.V. Norte).

18 de diciembre (12,30 horas): C/ Ronda de los Cuarteles, 54 (A.V. El Cubo).

20 de diciembre (18,00 horas): Avda. Solidaridad, 66 (A.V. Lobete).

23 de diciembre (17,00 horas): C/ Joaquín Turina (A.V. El Arco).

24 de diciembre (17,00 horas): Parque Picos de Urbión (A.V. La Cava-Fardachón).

26 de diciembre (12,00 horas): Plaza Rafael Ojeda (A.V. Fueclaya).

26 de diciembre (12,00 horas): C/ Segundo Arce, 16 (A.V. El Campillo).

27 de diciembre (18,00 horas): Parque San Antonio (A.V. San Antonio).

29 de diciembre (19,00 horas): Plaza El Cerrado -pista deportiva- (A.V. Varea).

30 de diciembre (17,30 horas): Antiguas Escuelas (A.V. El Cortijo).

30 de diciembre (18,30 horas): Parque de La Cometa (A.V. Carretera El Cortijo).

2 de enero (12,30 horas): C/ Grecia (A.V. Valdegastea).

5 de enero (12,30 horas): Los Lirios (A.V. Los Lirios).