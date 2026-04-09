El pan sobado riojano cuenta con un nuevo sello de calidad para "dignificarlo" y avanzar en su declaración como IGP

El Pan Sobado riojano cuenta con una nuevo sello de calidad para "dignificarlo" y avanzar en su declaración como IGP - FER

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Proteger nuestra cultura gastronómica, apostar por La Rioja y por el pan sobado -tan característico de nuestra región- a través de una futura declaración como Indicación Geográfica Protegida (IGP) son los objetivos que han llevado a ARFEPPAN a distinguir este alimento con un nuevo sistema de marcado que "lo dignifique" y garantice al consumidor el origen y la calidad del producto.

Este nuevo distintivo, sello o identificación visual sustituye a la tradicional cinta negra utilizada hasta ahora y consiste en una oblea elaborada con fécula de patata que se incorpora al pan antes de su horneado, quedando perfectamente integrada en la pieza final y también es comestible.

De este modo, se facilita al consumidor la identificación clara del pan sobado de La Rioja auténtico, elaborado bajo los estándares de calidad y origen que garantiza la marca.

Creada en 2013, la Marca Colectiva Adherida 'Pan Sobado de La Rioja', cuya intención desde ARFEPPAN -organización integrada en la FER- es transformar en una IGP, tiene como objetivo proteger y poner en valor este producto tradicional, asegurando el uso de materias primas de calidad diferenciada y un proceso de elaboración basado en prácticas artesanales arraigadas en la región.

"SUPERVIVENCIA DE LAS PANADERÍAS"

Así lo ha defendido el presidente de la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pastelería y Panadería de La Rioja, Eduardo Villar, en la presentación de la nueva marca que se adecua más a las directrices europeas con el fin de que el pan sobado sea IGP. "Este sería un gran paso para las supervivencias de las panaderías, sobre todo las rurales, para que se dignifique el pan y el trabajo de los panaderos, para que no cierren más y para poder seguir trabajando".

Como ha reconocido, el pan sobado es muy característico en esta tierra. "No hay ninguna fiesta en cualquier pueblo que no se celebre con pan o en cualquier casa no falta nunca. Es una seña de identidad de La Rioja y esto nos ayuda también a darle una visibilidad fuera de aquí".

"Con el cierre de una panadería -ha continuado- se cierra una cultura, tradición, educación... porque una panadería no solo es una empresa sino que es un centro social. Al pan no se le da la importancia que se le puede dar a otros alimentos por eso es importante saberlo vender".

MARCA COLECTIVA

En el acto de presentación del nuevo distintivo también han participado diferentes panaderías adheridas a la marca colectiva que han mostrado diferentes piezas de pan sobado de La Rioja con esta nueva identificación.

El evento ha contado con la presencia institucional del Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, David Martín Civera, con quien ARFEPPAN mantiene un convenio de colaboración. El sector ha solicitado ampliar un acuerdo con el Gobierno regional que contemple también un apoyo firme a la panadería tradicional artesana de las zonas rurales.

También han asistido Elena Martínez Garnica, vicepresidenta de la IGP Chorizo Riojano; Beatriz Sáenz y José Luis Moreno, del Consorcio de Harinas de La Rioja y representantes de las panaderías que sirven Pan Sobado de La Rioja.

ELABORACIÓN DEL PAN SOBADO

El pan sobado de La Rioja se elabora con harinas fuertes de trigo panificable -de las cuales al menos un 30% procede de trigos cultivados en La Rioja-, masas madre naturales de larga tradición, agua, levadura y sal, mediante un proceso que requiere un mínimo de cuatro horas entre amasado, fermentación, reposo y cocción.

El resultado es un pan de corteza fina y crujiente, miga compacta y sabor lleno de matices, disponible en formatos de barra, bollo y hogaza, y comercializado exclusivamente en panaderías y establecimientos autorizados.

Actualmente forman parte de la marca colectiva 'Pan Sobado de La Rioja' las siguientes panaderías:

Horno Arguiñano Horno de Pan Abadía Fuente Panaderos Panadería Sobrón El Horno de Fede Panadería Villareja Panadería Cuadra

Con esta iniciativa, el sector panadero riojano reafirma su compromiso con la calidad, la tradición y la transparencia hacia el consumidor, fortaleciendo la naturaleza y el prestigio del pan sobado de La Rioja.