Paralizadas las obras de la intersección entre General Urrutia y Carmen Medrano hasta un "consenso amplio"

Momento de presentación de las obras - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que se han "paralizado" las obras de la intersección entre General Urrutia y Carmen Medrano y de que mantendrá reuniones con los vecinos para alcanzar un "consenso amplio".

En nota de prensa, ha dado a conocer que el alcalde de Logroño, junto a los concejales municipales Ángel Andrés y Laura Lázaro, ha mantenido esta mañana un encuentro informal con vecinos de El Cubo.

En éste, han escuchado sus inquietudes y aportaciones en relación a la rotonda provisional iniciada en la intersección de las calles General Urrutia y Carmen Medrano.

El Ayuntamiento de Logroño ha recordado que anunció el inicio de las obras el pasado martes junto con el presidente de Asociación de Vecinos de El Cubo, Ismael Touré, y miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, "tras una demanda histórica por parte de la asociación".

Sin embargo, durante el encuentro mantenido esta mañana se ha acordado paralizar las obras y emplazar a la Asociación de Vecinos de El Cubo y a los vecinos de la zona a una próxima reunión con representantes del Gobierno local y técnicos municipales para explicar la actuación y analizar las sugerencias vecinales "con el fin de alcanzar el más amplio consenso".