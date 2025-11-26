El Parlamento acoge la apertura institucional del congreso internacional 'Sagasta y su tiempo'

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, participa en la apertura institucional del Congreso Internacional ‘Sagasta y su tiempo’ organizado por la Fundación Sagasta y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, han inaugurado hoy, día 26, el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', cita que se prolongará hasta este próximo viernes, día 28, y que reúne a una veintena de historiadores, pertenecientes a diversas universidades españolas y extranjeras, que han centrado buena parte de sus estudios en la trayectoria personal y pública del político riojano, clave en el relato de la España del siglo XIX.

Pérez Pastor ha subrayado durante su intervención en este acto que, "dada la relevancia política y parlamentaria que llegó a tener Sagasta, que presidió el consejo de ministros siete veces y se convirtió de esa manera en la persona que más veces ha ocupado el cargo, resulta especialmente elocuente que este ciclo tenga su sesión de apertura en el Parlamento riojano. Sin duda alguna, es el lugar más adecuado para hacerlo".

Del mismo modo, ha destacado que "este congreso nos permite analizar de forma científica, a través de las intervenciones de diversos especialistas, la compleja personalidad de Sagasta, ingeniero, periodista, orador y político, y del intenso tiempo que le tocó vivir, influyendo en su dinámica a través de la implantación del sistema turnista de gobiernos, la libertad de prensa, la libertad de asociación o la aprobación del sufragio universal masculino, entre otras sorprendentes innovaciones sociales", ha detallado.

"Con el apoyo a esta convocatoria, tanto IER como Fundación Sagasta permiten subrayar la trascendencia de este riojano en el desarrollo del siglo XIX español y en la preparación de nuestro país para encarar la historia del siglo XX", ha concluido Durante la apertura institucional, que ha dado paso al inicio de las primeras conferencias del ciclo, la presidenta del Parlamento regional ha recordado en su intervención que Sagasta "dedicó casi medio siglo de su vida a la política entendida como servicio a los ciudadanos mediante el diálogo, la búsqueda de consensos y el trabajo incansable para mejorar la vida de las personas a quienes representamos".

En este sentido, ha asegurado que "la trayectoria de Sagasta nos recuerda que la fortaleza de la democracia se mide por la solidez de sus instituciones y la capacidad de sus representantes en la búsqueda del interés general".

Por ello, ha expresado su deseo de que "el legado de Sagasta siga inspirándonos a trabajar por el fortalecimiento de nuestra democracia y por seguir construyendo, entre todos, una sociedad mejor".

UNA INTENSA AGENDA EN TORNO AL ILUSTRE Y POLIFACÉTICO TORRECILLANO

El congreso internacional 'Sagasta y su tiempo', acto central de la conmemoración de esta efeméride, reúne a especialistas en historia política, social y cultural contemporánea. La primera jornada abordará los fundamentos del liberalismo avanzado y el Estado en tiempos de Sagasta, con ponencias y comunicaciones a cargo de investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, entre otras.

Este, jueves, la actividad académica y divulgativa continuará en la Universidad de La Rioja con varias ponencias centradas en la cultura política del siglo XIX, los conflictos militares y sociales de la Restauración, así como a la transformación de la sociedad, la economía y la religión en la época sagastina. Entre las ponencias destacan las de Florencia Peyrou Tubert (Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Navajas Zubeldia (Universidad de La Rioja), Beatriz Frieyro de Lara (Universidad de Granada), Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Serrano García (Universidad de Valladolid).

También está previsto que el Salón de Grados del Edificio Quintiliano acoja diversas comunicaciones sobre la movilización popular, la familia como espacio de politización, la regeneración social o la representación de la mujer en la literatura decimonónica. La última jornada, la del viernes, día 28, también con epicentro en la UR, estará dedicada a la biografía y al perfil público de Sagasta.

La ponencia de Darina Martykánová (Universidad Autónoma de Madrid), centrada en su faceta de ingeniero, será la encargada de abrirla y se completará con las intervenciones de María José Solanas Bagües, Francisca Vera Pérez y José Luis Ollero Vallés, investigador del Instituto de Estudios Riojanos, quien analizará las valoraciones historiográficas e interpretativas de Sagasta. Los participantes en el congreso concluirán su participación en esta cita histórica en torno al ilustro y polifacético torrecillano con una visita guiada por el casco histórico de Logroño.