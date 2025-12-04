Parlamento, Consejo y Comisión acuerdan financiación clave para viticultores europeos y españoles

La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz,junto a resto de ponentes - PP EUROPEO

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras meses de negociaciones, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han alcanzado hoy un acuerdo histórico en el trílogo sobre el paquete vino, que permitirá a los viticultores europeos y españoles contar con fondos y medidas concretas para afrontar la crisis del sector y fortalecer su competitividad.

La ponente del Parlamento Europeo, Esther Herranz García, se ha mostrado satisfecha con el acuerdo conseguido y ha asegurado que "estamos proporcionando al sector herramientas para hacer frente a la profunda crisis que está experimentando. Incluyen medidas para regular la oferta en línea con la demanda, como la opción de financiar medidas de arranque con fondos europeos, garantizando así la igualdad de oportunidades para los viticultores en los diferentes Estados miembros".

Herranz hizo hincapié en que se ha reforzado la promoción internacional y el enoturismo, asegurando que las pequeñas bodegas contarán con mayores incentivos para acceder a estas ayudas y aumentar su visibilidad en mercados estratégicos".

FONDOS Y REPARTO DE FINANCIACIÓN

El acuerdo establece que las aportaciones europeas y nacionales podrán llegar hasta el 90% para los operadores pequeños y hasta un 80 % para empresas más grandes. Esto permitirá cubrir gastos como publicidad, eventos, ferias y estudios, con un plan de financiación de hasta 3 años, renovable hasta un total de 9 años.

Los Estados miembros estarán también obligados a asegurar el acceso de los pequeños operadores a estos fondos.

Además, los fondos de la UE podrán utilizarse para medidas de crisis, también el arranque que estaba excluido hasta el momento, garantizando que los viticultores de todos los países tengan una igualdad de oportunidades al no depender únicamente de los fondos nacionales.

FLEXIBILIDAD Y MEDIDAS ADICIONALES

En caso de desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos, brotes de enfermedades vegetales o plagas, los viticultores dispondrán de un año adicional para plantar o replantar viñas afectadas, asegurando la continuidad de la producción en regiones clave de España.

El pacto también regula la innovación y la apuesta por nuevos consumidores, como mediante los vinos desalcoholizados: los productos con hasta 0,05 % de alcohol podrán etiquetarse como "sin alcohol" y los que tengan 0,5 % o más, con reducción mínima del 30 % respecto a su graduación original, como "alcohol reducido".

Herranz destacó que "estas normas permitirán a las bodegas españolas adaptarse a nuevas demandas de los consumidores y ampliar su oferta sin perder calidad ni reconocimiento de sus marcas".

El acuerdo provisional debe ser aprobado formalmente por Parlamento y Consejo, pero una vez ratificado, permitirá que estas medidas y fondos entren en vigor desde el inicio de la próxima cosecha, asegurando que España, como uno de los principales productores europeos, pueda beneficiarse plenamente de estas herramientas.

"Hemos cumplido nuestro objetivo de ofrecer al sector condiciones justas y estables, reforzando su capacidad para superar la crisis, proteger nuestra tradición vitivinícola y mantener la competitividad de los vinos españoles en Europa y el mundo", concluyó Herranz.