El Parlamento rechaza una moción del PP para bajar los impuestos e incrementar la aportación de la ADER

El Parlamento de La Rioja, con los votos de PSOE, Podemos e IU, ha rechazado una moción del Partido Popular (que sí ha contado con el apoyo de Ciudadanos) para bajar los impuestos e incrementar la aportación de la Agencia de Desarrollo Económico.

En su proposición no de ley, el Partido Popular pedía revisar la política fiscal, bajando los impuestos que más directamente inciden sobre las actividades económicas durante el ejercicio 2021 para incrementar la liquidez. En concreto, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; sobre la Renta; y Sucesiones y Donaciones.

También, incrementar la aportación financiera del Gobierno de La Rioja a la ADER al menos hasta los 35 millones de euros; abonar las ayudas de rescate en un plazo máximo de quince días; elaborar planes estratégicos para cada sector; y revisar el modelo de gobernanza para los fondos europeos.

El diputado 'popular' Alfonso Domínguez ha señalado que 3.233 personas han perdido su empleo desde que empezó la pandemia; y ha apuntado que La Rioja es la comunidad en la que más sociedades se han destruido (un 68 por ciento más que la media nacional)

"Esta moción es para arrastrarles a la realidad de la calle, de las industrias, y al sufrimiento de la falta de ayudas", ha dicho.

Ha propuesto: "Vamos a bajar los impuestos en un momento en el que la gente no tienen dinero para pagarlos; vamos a meter transparencia y colaboración público privada a los fondos europeos".

La portavoz del Grupo Mixto Henar Moreno ha creído que los ciudadanos entienden que es necesario que haya suficientes recursos públicos. Ha añadido: "Para reconstruir nuestro país necesitamos más ingresos, pero aplicando justicia fiscal; que pague más el que más tiene".

Desde Ciudadanos, Belinda León ha creído necesaria una revisión de la política fiscal; y ha preguntado que ocurre en La Rioja para que no "lleguen" las ayudas.

La socialista Sara Orradre ha acusado a los 'populares' de ser expertos en instrumentalizar los dramas. "No vamos a perdonar dieciséis millones de euros a los más ricos en detrimento del resto de la población", le ha espetado.

"Hoy los negocios están cerrados, han estado cerrados 115 días en 2020 lo que significa que muchos autónomos y trabajadores no tienen dinero para pagar impuestos", ha dicho Domínguez para cerrar el debate al tiempo que se ha preguntado "qué justicia fiscal tiene cobrar impuestos a quién no puede pagarlos porque no está trabajando".