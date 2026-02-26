El Parlamento de La Rioja constituye una Comisión de Estudio sobre el Acoso Escolar

Llegada del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, al Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, en el pleno celebrado hoy, ha constituido la Comisión de Estudio sobre el Acoso Escolar que había sido propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.

Tal y como ha recordado la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, en noviembre de 2023 se acordó que las comisiones especiales que se constituyan en el seno del Parlamento de La Rioja en la presente legislatura estarán formadas por ocho diputados.

En concreto, cuatro en representación del Grupo Parlamentario Popular; dos en representación del Grupo Parlamentario Socialista, uno en representación del Grupo Parlamentario Vox; y uno en representación del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida.

La presidenta ha indicado que, "dada cuenta por esta Presidencia al Pleno de la creación de una comisión especial, o creada en esta sesión plenaria, los grupos parlamentarios designarán a sus representantes en la misma mediante escrito dirigido a la Presidenta en los dos días siguientes".

En consecuencia, el plazo para presentar la designación de los diputados que integrarán dicha comisión especial por los grupos parlamentarios finaliza el próximo día 2 de marzo a las 10:00 horas, lo que se comunicará a los grupos parlamentarios y se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.