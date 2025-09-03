El Parlamento de La Rioja pide adoptar medidas para paliar el actual déficit de médicos

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox (enmendada por el Partido Popular) que pide al Gobierno riojano adoptar medidas para paliar el actual déficit de médicos en la comunidad.

El diputado de Vox Héctor Alacid ha defendido la proposición haciendo referencia a las "noches frenéticas en el servicio de Urgencias en el Hospital San Pedro", así como los titulares de "colapso total y un autentico caos".

Es algo, ha dicho, que se produce "cada verano y tiene una causa, que es la falta de médicos". Por eso, ha visto, "es el momento de buscar soluciones", incluyendo "pedir a Pedro Sánchez un Plan Nacional de Medidas Urgentes".

Con esta proposición, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a ampliar el número de plazas MIR en la medida que resulte necesario.

También, elaborar un plan para estimular la incorporación de profesionales a plazas de dificil cobertura, estableciendo un plan de incentivos fiscales y salariales suficientes para lograr tal fin.

La proposición ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y Vox, pero no así de Izquierda Unida. A este respecto, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha recriminado a Alacid que le da "igual si es con un sistema público o privado".

"El problema de fondo es que tenemos que comprometernos con un sistema publico de salud", ha resaltado y, por eso, han votado en contra.