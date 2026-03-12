El Parlamento de La Rioja pide defender los intereses de la caza y estudiar el impacto "real" del plomo

La diputada 'popular' Begoña Martínez Arregui - PP

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, con los votos del Partido Popular al que se han unido PSOE y Vox, una proposición no de ley para pedir la defensa y los intereses de la caza y estudiar el impacto "real" del plomo.

La 'popular' Begoña Martínez Arregui ha defendido la proposición no de ley creyendo que "no hay duda del valor que tiene la caza" en La Rioja, así como del "respeto y la importancia que tiene para la sostenibilidad", hablando, también, de "tradición e historia".

Ha recordado cómo, en la manifestación de los cazadores al final de la pasada legislatura, éstos pedían, además de esta defensa de los intereses de la caza, un rechazo a la Ley de Protección Animal de La Rioja. "Y el Partido Popular lo que hizo fue derogar esa Ley de Protección de los Animales", ha añadido.

También pedían, ha relatado, "una dotación de más recursos a la federación" y "hoy la Federación recibe una subvención, como Federación Deportiva, y un convenio también nominativo por parte de la Consejería de Cultura de unos 74.000 euros".

Tras la 'popular', el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha considerado que "no tiene sentido" presentar esta proposición no de ley cuando ya se aprobó, apoyando el PP una PNL de Vox, "suspender el pacto verde europeo" y "permitir la caza en los parques nacionales".

Ha visto, además, "innecesario" hacer un nuevo estudio sobre el impacto de plomo, porque "es irrebatible el efecto toxico sobre la fauna, el medio ambiente y la alimentación".

"Con mucho respeto, un poco vagos son", ha espetado al PP, por su parte, el diputado de Vox Hector Alacid indicándoles: "En la defensa de la caza siempre nos van a encontrar, y del lado del campo, del sentido común y de quienes viven del mundo rural".

Por otro lado, ha visto "un poco de oportunismo" presentar esta PNL después de haberse aprobado la de Vox en el pasado pleno y, en este sentido, ha secundado las palabras de Ollero.

Ha incidido en el hecho de que, el Partido Popular, como había indicado el diputado de IU, votó, en el pasado pleno, y apoyando una moción de Vox, "en contra del Pacto Verde".

El socialista Sergio Martínez Astola ha seguido esta línea, indicando que en el PP también votaron "seguir manteniendo el plomo". Por tanto, ha visto que, en este caso, están haciendo "exactamente igual que en Mercosur", votando cada vez una cosa.

"El plomo es tóxico, que es lo que piensan hoy y no lo que pensaron hace quince días", ha espetado. Ha abogado por apoyar una "caza ordenada y sostenible". Ha entendido que debe haber una "transición" al uso del plomo, con diálogo.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A través de esta proposición no de ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España a defender los intereses del sector cinegético español, la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética nacional y su ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses afectados.

También, a elaborar nuevos estudios científicos y técnicos que evalúen el impacto real del plomo en la munición sobre la salud humana, la fauna y el medioambiente, así como que se valoren las alternativas a la munición de plomo.

Junto a esto, abrir un proceso de diálogo y consulta con los sectores implicados para que se formule una propuesta nacional coherente y equilibrada.

Defender en los órganos europeos un periodo de transición suficiente, de al menos diez años, que permita la adaptación gradual de cazadores, fabricantes y mercados que evite la pérdida de cazadores y la quiebra de un sector clave para el medio rural.

Solicitar que la regulación europea contemple medidas de compensación económica; y promover en Europa un enfoque realista que concilie la protección medioambiental con la seguridad y la viabilidad económica del sector.

La proposición ha contado con el voto a favor del PP, quien la había presentado, PSOE, salvo en el punto cuarto que se ha abstenido (defender un periodo de transición en los órganos europeos) y Vox. Solo el Grupo Podemos-IU ha votado en contra de la proposición no de ley.