El Parlamento de La Rioja se une al 'no a la guerra' aunque rechaza las medidas de intervención planteadas por IU

Archivo - Bombardeo en Irán - Ircs/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja, con excepción del Grupo Parlamentario Vox, se ha unido al 'no a la guerra' con la aprobación, parcial, de una proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos-IU.

En concreto, el pleno de la Cámara riojana ha mostrado su apoyo (con la excepción de Vox) al punto primero de la PNL, con la que "el Parlamento de La Rioja rechaza y condena la agresión militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán y el Líbano".

Añade: "Por ser ésta una guerra de agresión ilegal contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Expresa, además, su solidaridad con los pueblos iraní, libanés y palestino, víctimas de la violencia imperialista, y exige el fin inmediato de la guerra y una salida diplomática al conflicto".

La proposición no de ley incluía un segundo punto para instar al Gobierno de España a establecer mecanismos de limitación temporal del incremento de precios de los combustibles en situaciones de emergencia energética; y adoptar medidas de intervención pública para garantizar precios asequibles en una cesta de productos alimentarios básicos.

También, establecer un mínimo vital energético para los hogares vulnerables; adoptar medidas extraordinarias para evitar desahucios de hogares vulnerables; e impulsar medidas de intervención en el mercado del alquiler.

Junto a esto, pedir al Gobierno riojano activar los mecanismos de protección a los consumidores para vigilar los incrementos; y reforzar con carácter urgente los programas autonómicos de apoyo a hogares vulnerables para garantizar el acceso a suministros básicos como agua, gas y electricidad, e impulsar ayudas directas a las familias con menores ingresos injustificados de precios.

Por último, este segundo punto pedía impulsar políticas de apoyo al sector agroalimentario riojano que favorezcan el acceso de la población a alimentos de proximidad a precios asequibles, como herramienta de soberanía alimentaria frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

La diputada de IU Henar Moreno ha creído que "lo que está ocurriendo no admite eufemismos; es una guerra criminal lanzada por Estados Unidos e Israel para proteger sus intereses estratégicos en Oriente Próximo".

Al tiempo, ha visto que "el Gobierno de La Rioja no puede mirar para otro lado" y "es necesario que incorpore medidas para corregir la situación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

El diputado del Grupo Popular (con mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja) Diego Bengoa ha querido dejar "claro desde el principio" el 'no a la guerra' de este partido. "No a la guerra, sí a la diplomacia y al respeto al derecho internacional", ha dicho.

Por tanto, se ha mostrado a favor del primer punto, "porque en lo fundamental, que es la defensa de la paz, no debería haber diferencias". No obstante, ha reprochado a IU que "lo que traen no es una declaración de la paz, sino usar un conflicto" para "intervenir la economía".

A su juicio, "es un planteamiento simplista", porque "la respuesta no puede ser más intervención en la economía", de hecho, ha visto que ésto "perjudica a las familias" y "la mejor forma darles más capacidad, bajando impuestos".

Moreno ha visto que "lo importante es que se vayan al lado correcto de la historia" con el 'no a la guerra'; pero ha recriminado que estén dispuestos a "topar el precio para vuelos, pero no para la vivienda".

La socialista Ana Belén Martínez ha recordado que el plan nacional de respuesta frente a la guerra ilegal, "otra mas", cuenta con ochenta medidas de un escucho social que tienen el objetivo de ayudar a más de veinte millones de hogares.

"Una guerra sin el amparo de Naciones Unidas, de Trump y Netanyahu

que aplica la doctrina del genocidio en Gaza por Israel", ha clamado.

Ha considerado que "el Gobierno de la Rioja también tiene que arrimar el hombro" y ha reivindicado que "convoque la mesa del dialogo".

El PSOE ha unido sus votos al Grupo Podemos-IU en todos los puntos, sin embargo, sólo ha salido adelante el primer punto al contar, también, con el apoyo del PP.