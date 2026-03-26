El Parlamento riojano apoya la petición del Ayuntamiento de Fuenmayor para que se construya una variante

Archivo - La diputada del PP María Teresa Villuendas - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha apoyado, en su sesión de pleno de hoy, la petición del Ayuntamiento de Fuenmayor para que se construya una variante que evite el tránsito de tráfico por el centro del municipio.

La propuesta se ha planteado, en primer lugar, como una proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se pedía al Gobierno de La Rioja la redacción del proyecto constructivo de la Variante de la LR-137 con la LR-251 en Fuenmayor, así como su licitación.

También, instar a la consejería competente en materia de infraestructuras y transportes a que priorice esta actuación por razones de seguridad y bienestar ciudadano.

No obstante, el PSOE ha transaccionado con el PP un cambio en el texto por lo que, finalmente, se ha llevado a debate pedir al Gobierno riojano impulsar la coordinación con el Gobierno de España en los trabajos necesarios para la consecución de la Variante de Fuenmayor.

Instar, a su vez, al Gobierno de España a avanzar en la construcción de la Variante de la N-232 en Fuenmayor; e iniciar los trámites para la actualización del proyecto existente de la Variante de Fuenmayor que comunique las carreteras autonómicas LR-137 y LR-251 por el este del casco urbano.

La socialista Teresa Villuendas ha explicado cómo la propuesta se hace eco de una moción que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Fuenmayor, una localidad de 3.281 habitantes en el área metropolitana de Logroño.

Una localidad "vinculada al sector vitivinícola que ha contribuido al desarrollo económico de La Rioja" y que "cuenta con un importante número de bodegas, así como con el Barrio de La Estación, donde se fundó la Bodega de Azpilicueta".

Es, precisamente, este hecho lo que hace que soporte un "inmenso tráfico pesado que diariamente atraviesa la localidad, a través de la LR-251".

Algo que "va a aumentar" porque, ha anunciado, se va a establecer en la localidad el Centro Logístico de Distribución del Vino de la compañía australiana que compró Pernod Ricard (Australian Wine Holdco Limited).

La necesidad de construir una variante que evite el paso de tráfico rodado por el centro es, ha añadido el diputada de IU Carlos Ollero, una reivindicación "histórica" que no aparece en el actual plan de carreteras.

Ha visto que los riesgos de retrasar una vez más esta variante "son reales" y "sólo falta una voluntad política que, hasta ahora, no ha existido".

El diputado de Vox Hector Alacid ha visto lógico, y coherente, que se transaccione, desde la responsabilidad compartida del Gobierno riojano y el central, la iniciativa para que se cumpla con este compromiso.

El 'popular' Carlos Cuevas ha afirmado que sólo ha habido retrasos en variantes cuando dependían, también, de Gobierno central. En este contexto, ha valorado que se incluya la "comprometida" actuación por la Nacional-232.

"El PP ha dejado de lado otras cuestiones para llegar a un acuerdo, la diputada villuendas lo ha aceptado y hoy se ha llegado a un importante acuerdo para que el Gobierno de La Rioja se coordine con el el central para que se actualice el proyecto", ha dicho.