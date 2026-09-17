El Parlamento riojano muestra su solidaridad a Ceuta, pide revisar las relaciones con Marruecos y lamenta los fallecidos

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha mostrado hoy su solidaridad con Ceuta, y los ceutíes, como pedía el Partido Popular y, también, ha pedido revisar las relaciones con Marruecos, tal y como ha solicitado Vox, y ha mostrado su pesar por las personas fallecidas en la frontera, como ha solicitado IU.

Tras la entrada masiva de personas migrantes el pasado 30 de julio, el Parlamento de La Rioja ha debatido hoy tres proposiciones no de ley del Partido Popular, Vox y el Grupo Parlamentario Podemos-IU.

Si bien la proposición no de ley de Izquierda Unida no ha sido apoyada de forma íntegra más que por el PSOE, desde el Partido Popular sí se han apoyado dos puntos: la condena al uso de la migración por parte de Marruecos y el pesar con las personas fallecidas en la frontera. Las de PP y Vox han salido adelante íntegras con el apoyo de ambos partidos.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha sido el primero en intervenir dentro de un debate único de las tres iniciativas (que luego se han votado por separado). "Ceuta y Melilla son territorio español en el que viven nuestros compatriotas", ha clamado.

A su juicio, la defensa de España empieza "por la defensa de sus fronteras" porque "está en juego la dignidad nacional". Así pues, ha visto que a Marruecos hay que "exigir una relación basada en el respeto".

Para Alda, "no se puede hablar de respeto mientras miembros del Gobierno marroquí reclaman Ceuta y Melilla". "España tiene derecho a exigir respeto y eso es lo que este gobierno tiene que hacer; la defensa de las fronteras no es xenofobia, es defender a España", ha afirmado.

Ha entendido que la postura del Partido Popular, en este tema, es "muy tibia". No obstante, su proposición no de ley ha sido apoyada por los 'populares'.

En ella, se pide reafirmar la plena, e indiscutible, soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, Isla de Perejil, y las islas y peñón de Alhuceras.

Se condenan las declaraciones de miembros del Gobierno del Reino de Marruecos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla; exige al Reino de Marruecos una declaración pública de respeto; y pide retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al de Marruecos en Madrid "en el caso de persistir la situación de invasión".

Junto a esto, que el Gobierno de La Rioja pida al central promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vencindad y Cooperación con el Reino de Marruecos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha defendido la proposición no de ley de este grupo, que además de mostrar solidaridad con los ceutíes pedía al Gobierno de La Rioja cumplir con su capacidad de acogida asignada mientras exigía a Marruecos "el cese de cualquier uso de la frontera como mecanismo de presión".

Moreno ha puesto el acento en un "sistema económico injusto" y ha pedido debatir "desde la altura política y la defensa de los derechos humanos", sin olvidar a las personas que han perdido la vida.

Así, ha preguntado "qué ha pasado para que tengamos un sistema económico tan vergonzoso que hace que la gente esté dispuesta a arriesgar su vida y dejarse manipular".

Para la diputada de IU, "la soberanía no está en la bandera española en la Isla de Perejil, sino en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de defender que no tenemos más derechos que otros a tener una vida digna y no podemos seguir esquilmando las materia prima de otros".

El 'popular' Diego Bengoa ha criticado cómo, tras una "entrada masiva que desbordó las capacidades de la ciudad, alterando la seguridad de Ceuta", ésta "tuvo que afrontar sola una crisis que no era local".

Por tanto, ha dicho, "solidaridad con los ceutíes, reconocimiento a las fuerzas de seguridad y los profesionales sanitarios; y el pesar por las vidas perdidas".

"No responsabilizamos a los menores ni a las personas vulnerables, pero tampoco aceptamos que su vulnerabilidad sea un argumento para no defender las fronteras", ha marcado.

Con la Proposición no de Ley del Partido Popular, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de España, a través del de La Rioja, a desplegar en Ceuta todos los recursos; identificar a todas las personas que accedieron irregularmente; y reforzar la vigilancia de la frontera para "prevenir nuevos episodios".

Ya en el turno de portavoces, el socialista Sergio Martínez Astola ha destacado que "Ceuta, que es España, no está sola" y que "si algo hace grande a una sociedad no son las concentraciones sino sus valores, como la defensa legalidad y la capacidad de ayuda, de defender las fronteras sin renunciar a los principios".

"Ceuta necesita recuperar la normalidad y que se atienda una situación humanitaria compleja", ha visto al tiempo que ha recriminado a los 'populares' que digan que "hay que ser duro con Marruecos" y, a la vez, tengan "pleitesía con Trump o Netanyahu".

Mirando directamente al 'popular' Diego Bengoa, le ha preguntado "qué es eso de que Ceuta no se vende; quién ha vendido Ceuta". Le ha clamado ante la "diferencia" entre "hablar de política de seguridad y hacer seguridad" achacando a los gobiernos del PP recortes en seguridad.

Martinez Astola, en este sentido, también ha recordado cuestiones como la actuación del Gobierno de Aznar ante los atentados del 11-M, momento en el que ha tenido un encontronazo con la 'popular' Catalina Bastida que le ha clamado desde su escaño: "Debería darte vergüenza".

Moreno ha puesto sobre la mesa "el concepto de qué vamos a hacer" después de haber escuchado al socialista que hay que estar preparados. "No vamos a dejar que vengan; qué vamos a hacer entonces, dispararles en las rodillas", ha preguntado Moreno. A su juicio, "en la medida en que no superemos un sistema económico injusto no van a dejar de venir".

Alda ha insistido en la necesidad de que los menores vuelvan a su país de origen. "Que se deje de dar migajas a Ceuta y se devuelva a los invasores", ha clamado. Ha apostado por una inmigración "legal, ordenada y que se adapte a las necesidades del país de origen".

El 'popular' Victor Visairas ha señalado cómo la situación "lejos de solucionarse es cada vez más desesperada para los ciudadanos de Ceuta"; así, se ha preguntado "que tiene que pasar para que un gobierno, que no gobierna, ponga fin a una legislatura". "Es o no gravísimo que se use a miles de personas para vulnerar una frontera y no se haya hecho nada para evitarlo", ha dicho.