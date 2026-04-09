El Parlamento riojano pide el reconocimiento "formal" de la categoría profesional de Trabajador Social Sanitario

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy parte de una proposición no de ley de Izquierda Unida por la que pide al Gobierno riojano instar al Gobierno central a incluir en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias el reconocimiento "formal" del Trabajador Social Sanitario.

La proposición incluía más puntos, como garantizar la presencia de un mínimo de dos profesionales de Trabajo Social Sanitario por zona básica de salud en toda la red de Atención Primaria.

También, la presencia de un/una profesional de Trabajo Social Sanitario por unidad de salud mental; y garantizar la presencia de profesionales de Trabajo Social Sanitario en la atención hospitalaria los siete días de la semana.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha defendido la proposición explicando que, al no tener este reconocimiento, "no pueden acceder a datos que son fundamentales para la atención de los pacientes" como la historia clínica.

En cuanto al resto de puntos, ha explicado "no sirve de nada si se les reconoce y no se garantizan unos ratios que hagan que su trabajo tenga los apoyos necesarios".

Pero, desde el Partido Popular (grupo con mayoría absoluta) sólo se ha aceptado el primer punto. En palabras de Mariate Antoñanzas, su labor es esencial para garantizar una atención integral, humana y cercana a los pacientes y a sus familias.

"Sin embargo", ha añadido, "no podemos apoyar los restantes puntos de esta iniciativa, no porque no reconozcamos la importancia de su trabajo sino porque las decisiones sobre los profesionales deben tomarse con responsabilidad y según las necesidades reales de cada centro".

El diputado de Vox Hector Alacid ha rechazado este reconocimiento porque, a su juicio, puede tener "implicaciones serias" y que se tomen decisiones sin "supervisión" por parte de profesionales no sanitarios.

La prioridad, a su juicio, es reforzar la atención médica y reducir las listas de espera.

El socialista Miguel González de Legarra ha creído que se estaba hablando de "cómo entendemos la salud y a quién dejamos fuera cuando el sistema no llega".

"El trabajo social no es un añadido, no es un complemento caprichoso, un si se puede mejor, es una pieza esencial del sistema", ha visto entendiendo que un "alta medica puede ser impecable pero si no hay coordinación con servicios sociales lo más probable es que vuelva a ingresar".

La proposición se ha aprobado en su primer punto con los votos del PP, PSOE y Podemos-IU y el voto en contra de Vox (un sólo voto porque su portavoz, Ángel Alda, hoy se encuentra en el comité ejecutivo nacional de Vox y no ha acudido al pleno). El resto no ha salido adelante al contar sólo con el apoyo de Podemos-IU y el PSOE.