El Parlamento suspende dos disposiciones de la LOTUR a espera de la directriz que proteja el paisaje

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado, por unanimidad, una ley por la que se suspenden dos disposiciones de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUR) que protegían terrenos de alto valor agrario a espera de que el Gobierno de La Rioja elabore la directriz necesaria.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha sido la primera en intervenir para reconocer lo "complicado" que le era votar "en contra" de lo que ella mismo votó hace cinco meses y medio. Sin embargo, ha explicado que "las situaciones que se han generado han complicado esta posibilidad".

"La intención" cuando se aprobaron esas disposiciones, ha relatado, "era proteger terrenos de alto valor agrario", que incluyen el secano de alto rendimiento, la concentración parcelaria y los regadíos; y así, "se planteó una protección muy elevada hasta la ordenación de la Directriz del Suelo".

"Lamentablemente", ha añadido, "el Gobierno no hizo los deberes y debemos suspender" las disposiciones al no haber aprobado el Gobierno riojano la Directriz de Suelo no Urbanizable necesaria.

A continuación, ha pedido al Gobierno riojano que "no gaste" los seis meses que le da la ley aprobada hoy (tiempo en el que las disposiciones quedarán suspendidas) "y proceda a aprobar la Directriz de Suelo".

Baena ha insistido en que lo aprobado hoy "no implica una marcha atrás en el compromiso" de protección del suelo, ni supone una "derogación de la normativa".

El objetivo, ha dicho, es que "no quede en papel mojado" porque "la realidad es que" el Gobierno riojano "debería haber realizado la Directriz" y es necesario "evitar una situación de inseguridad jurídica".

Ha dicho "sí a la protección del suelo, al establecimiento racional de renovables y al desarrollo sostenible de la Comunidad con garantía". Por eso, ha instado al Gobierno a que "haga los deberes".

El 'popular' Carlos Cuevas ha compartido la necesidad de "proteger la seguridad jurídica" y se ha mostrado "seguro de que el paisaje será protegido".

El socialista Raúl Díaz ha considerado que la "necesidad de nuevas energías renovables a veces choca y a veces confluye con la protección del paisaje".

No obstante, se ha mostrado seguro de que se va a "conseguir eliminar la inseguridad juridica" y "sacar del limbo administrativo" las disposiciones.

SUSPENSIÓN DE DOS DISPOSICIONES

El texto, acordado por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos y Mixto, se ha aprobado por lectura única y tramitación directa y supone la suspensión temporal de dos disposiciones adicionales a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) creadas para equilibrar la necesidad de implantar energías alternativas con la protección del entorno.

En la exposición de motivos se indica que la implantación de las energías alternativas es un reto y una necesidad del presente para conseguir llegar a un sistema de suministro energético global sostenible y limpio, con el objetivo de dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor.

Esta necesidad, añade, debe equilibrarse, en La Rioja, con la necesaria protección de determinados cultivos que, como la vid, el olivo o similares, constituyen su sello de identidad, así como de su singular paisaje.

Fruto de la necesidad de equilibrar ambas necesidades se aprobó, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2022, la incorporación a la LOTUR de las disposiciones adicionales sobre los terrenos agrícolas de regadío y los terrenos de secano de alta productividad (la primera) y los que tienen implicación directa con el viñedo (la segunda).

Sin embargo, podrían provocar inseguridad jurídica ya que se refieren al suelo no urbanizable, esto es, el que está en situación de suelo rural, que es el ámbito propio de actuación de la Ley de Agricultura, que está en proceso de elaboración.

Por otro lado, es necesario que el Gobierno de La Rioja apruebe una nueva Directriz de Suelo no Urbanizable para establecer las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, con el objetivo de asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico actual.

La directriz será la que delimite los espacios de ordenación que precisan de una regulación conjunta y coordinada en atención a sus características para permitir, así, una ordenación de usos concretos en atención a sus valores propios.

Su función será identificar los terrenos agrícolas de regadío y los terrenos agrícolas de secano de alta productividad como suelo no urbanizable especial de protección agropecuaria, lo cual exige la correcta definición del regadío y del secano de alta productividad; así como los terrenos que tienen una implicación directa con el viñedo.

Por todo ello, para evitar, por un lado, una posible inseguridad jurídica y, por otro, una parálisis administrativa de multitud de expedientes en tramitación se considera procedente suspender la aplicación de las disposiciones adicionales incorporadas a la LOTUR mientras se dicte la nueva Directriz de Suelo no Urbanizable, sin perjuicio de que dicte la futura Ley de Agricultura.