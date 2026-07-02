Paro.- El Gobierno riojano destaca un "atípico" mes de junio con 12.027 demandantes de empleo y 145.176 afiliados a SS

Cristina Salinas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado este jueves los datos del mercado de trabajo en La Rioja del pasado mes de junio, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que dejan "un atípico mes de junio", con un total de 12.027 personas demandantes de empleo.

Una cifra que supone 47 personas más que en mayo, "un leve incremento del 0,39 % debido fundamentalmente al proceso extraordinario de regulación de personas migrantes en la región". La Seguridad Social cierra el mes en nuestra comunidad con una media de 145.176 afiliados.

La tasa de paro en La Rioja alcanza el 7,36 %, "un porcentaje ligeramente superior al del último mes de mayo (7,34 %)", ha precisado Salinas, y 1,80 puntos por debajo de la media nacional, que se encuentra en el 9,17 %.

En términos interanuales, el paro ha aumentado en 216 personas (+1,83 %), con una tasa de desempleo 0,11 puntos superior en comparación con la de junio del año anterior (7,25 %).

Por sectores, desempleo en La Rioja ha descendido durante el último mes en Servicios (-59), Industria (-12) y Construcción (-11), mientras que, por el contrario, ha aumentado en Agricultura (+57) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (+72).

"Un aumento coherente con el proceso de regularización de personas extranjeras durante el pasado junio, que ha permitido la inscripción de demandas de empleo de quienes anteriormente no figuraban en los registros", ha explicado Salinas.

En concreto, el número de personas extranjeras inscritas como demandantes de empleo en nuestra comunidad ha ascendido un 2,8 %, situándose a más de 1,5 puntos de la media del país (1,25 %).

En el último año, el número de parados extranjeros en La Rioja ha aumentado un 8,6 %, frente a la subida del 3 % registrada en el conjunto de España.

Respecto al pasado año, el desempleo ha subido en los sectores de Agricultura (+23), entre el colectivo de personas sin empleo anterior (+45), Industria (+98) y Servicios (+122), mientras que ha bajado en la Construcción (-72).

Por sexos, en el último mes el desempleo masculino ha aumentado en 39 personas frente al femenino, que ha registrado una subida de 11 personas.

El número total de mujeres desempleadas si sitúa en 7.278, con una tasa de paro del 9,54 %, 2,20 puntos por debajo de la media nacional (11,74 %) y ligeramente superior, en 0,02 puntos, a la registrada en mayo (9,52 %).

Por su parte, el desempleo masculino se estableció el pasado mes de junio en 4.749 personas y alcanza una tasa de paro del 5,46 %, 0,04 puntos superior a la registrada en mayo (5,42 %) la tercera más baja del país solo por debajo de Baleares (2,94 %) y Aragón (4,89 %), y 1,39 puntos por debajo de la media nacional (6,86 %).

En el último año, el desempleo masculino ha aumentado en 114 personas (2,46 %) y el femenino en 102 mujeres (1,42 %). La tasa de paro femenina es 0,23 puntos superior a la de junio de 2025 (9,31 %), mientras que la masculina si sitúa 0,06 puntos por encima a la registrada hace doce meses (5,40 %).

Respecto a la edad, durante el mes de junio el desempleo se mantiene igual que el mes anterior entre las personas mayores o igual a 45 años y suben entre los jóvenes menores de 30 años, con 16 personas (0,91 %) y entre el grupo de 30 a 44 años, con 31 (1,08 %).

En términos interanuales, el paro ha subido en 29 personas en el grupo de 30 a 44 años (1,01 %); 41 entre los mayores de 45 años (0,56 %) y 146 más entre los jóvenes menores de 30 años (9 %)

AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA UN 18,82 % EN EL ÚLTIMO AÑO

La directora general de Empleo también ha informado de la evolución de la contratación en La Rioja, que el pasado mes de junio ha generado 11.431 nuevos contratos, lo que supone un aumento de 632 en el último mes (+5,82 %) y de 905 respecto al último año (8,60 %).

Del total de los contratos firmados durante el mes de junio, 3.523 tienen carácter indefinido, suponiendo un 30,80 % del total, mientras que 7.908 son temporales, lo que demuestra la "creación de empleo de calidad en nuestra Comunidad", ha subrayado Salinas.

En concreto, la contratación indefinida en La Rioja ha aumentado un 18,82 % en el último año, un porcentaje superior al incremento nacional, que alcanza el 16,36 %.

Por sectores, el mayor número de contratos firmados el pasado mes de junio se han producido en Servicios (7.352), seguido de Agricultura (1.851), Industria (1.808) y Construcción (420).

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social en La Rioja, este último mes ha alcanzado los 145.176 afiliados, "la mayor cifra de un mes de junio de toda la serie histórica", ha recalcado Salinas.

En concreto, el número de personas afiliadas ha aumentado en 2.132 en el último año, aunque ha disminuido en 835 durante el pasado mes. Del total de personas afiliadas registradas en junio, 120.798 corresponden al régimen general y 24.378 al especial de autónomos.