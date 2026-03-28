El Parque de Aventura de Lumbreras de Cameros abre este sábado la temporada de su 20 aniversario

Archivo - El Parque de Aventura de Lumbreras de Cameros comienza la temporada a partir del 1 de abril - ALTURA - Archivo

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Aventura Sierra de Cameros fue el primero de La Rioja y celebra este año su 20 aniversario, inaugurando este sábado la temporada aprovechando la Semana Santa.

Es una instalación al aire libre propiedad del Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros y gestionado por la empresa Riojaventura, que abre la nueva temporada con el objetivo de superar los más de 5.000 visitantes de la anterior campaña, 4.000 participantes procedentes principalmente de La Rioja (55%), Euskadi (16%) y Madrid (12 %).

El escenario natural es el mismo, situado a más de mil metros de altura, junto a la era de la ermita de San Martín, en Lumbreras de Cameros, dentro del Parque Natural Sierra Cebollera y dotada con un área recreativa con todo lo necesario para pasar un estupendo día de naturaleza.

El Parque de Aventura abrirá con todas sus nuevas actividades activas, reformado integralmente en 2021, cuenta con 4 circuitos de retos de equilibrio, 2 de carácter familiar y 2 deportivos, con sus correspondientes tirolinas, la deportiva con más de 120 metros.

Además de los circuitos con más de 30 retos de equilibrio y línea de vida continua, el Parque de Aventura seguirá ofreciendo más actividades, como el tobogán de montaña (tubing), una pista de 50 metros de descenso con donuts neumáticos, escalada en rocódromo, tiro con arco, archery tag, etc...

La instalación sigue manteniendo el carácter deportivo familiar y está preparada para que puedan realizarla personas de 1,10 m. de altura en su circuito familiar y 1,45 m. en el deportivo, aunque siempre podrán intentarlo aquellos que vayan acompañados de un adulto si no llegan a la medida.

HORARIOS Y CALENDARIO DE 2026

En Semana Santa, del 2 de abril al 6 de abril, el Parque de Aventura estará abierto por la mañana de 11 a 14 y por la tarde de 16 a 19 horas.

Desde el 28 de marzo hasta el 28 de junio, abrirá los fines de semana y festivos. Desde el 1 de Julio al 30 de agosto, abrirá todos los días. Y desde el 5 de septiembre al 1 de noviembre, volverá a abrir fines de semana y festivos.

Durante la temporada de primavera y otoño se atenderá grupos superiores a 10 participantes con reserva previa cualquier día de la semana.

La empresa gestora recuerda que es necesaria la reserva previa de las actividades para una mejor gestión del aforo y poder atender a todos los participantes de la mejor manera posible.

Las reservas se pueden hacer por teléfono, WhatsApp, e-mail o rellenando el formulario de la web www.riojaventura.com/reservar-parque-aventura-lumbreras