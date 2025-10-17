El Parque de la Ribera acoge este sábado la décima edición la décima edición de 'La salud mental: una carrera popular'

Imagen de archivo de la presentación de la carrera por la salud mental 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 18 de octubre, tendrá lugar la décima edición de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo' en el Parque de La Ribera (Logroño). Este evento deportivo y social, organizado por la asociación Salud Mental La Rioja, se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Con el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental', la asociación quiere poner el acento en la importancia de reconocer nuestra fragilidad común como punto de unión, empatía y fortaleza social.

Esta cita deportiva pretende romper barreras invisibles, etiquetas y estigmas, mostrando la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental y promoviendo su inclusión normalizada desde la asociación.

La carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo' se iniciará esta edición a las 10 horas del sábado con el cierre de inscripciones y contará con dos pruebas con los siguientes horarios:

Carrera Infantil (hasta 13 años): 1,5 km, con salida a las 11 horas.

Carrera Popular (a partir de 14 años): 5 km, con salida a las 11,30 horas.

Ambos circuitos recorrerán el Parque de La Ribera, con salida y meta en la zona del merendero. La jornada incluirá también la lectura del Manifiesto por la Salud Mental, la entrega de premios, un sorteo de material deportivo, degustación de bollos preñaos, hinchables, la actuación musical del cantante Ayvan Romero, y servicio de bar-cafetería.

El programa completo es el siguiente:

10:00 h - Últimas inscripciones y entrega de camisetas y dorsales

11:00 h - Carrera Infantil hasta 13 años (1.500 m)

11:30 h - Carrera Popular desde 14 años (5.000 m)

12:15 h - Lectura del manifiesto 'Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental'

12:30 h - Entrega de trofeos

12:45 h - Sorteo de materiales

13:00 h - Degustación de bollos 'preñaos'

INSCRIPCIONES

Las inscripciones pueden realizarse en los siguientes puntos en Logroño:

Asociación Salud Mental La Rioja - ARFES (C/ Cantabria, 33 y 35)

Librerías Santos Ochoa (Gran Vía, 55 y Calvo Sotelo, 19)

Forum Sport (Avda. República Argentina, 12 y CC Berceo)

Bar Mauleón 2 (Plaza Fermín Gurbindo, 2)

Por su parte, la inscripción online se puede hacer desde https://uno.es

El donativo de inscripción es de 5 euros e incluye camiseta técnica, dorsal, bollo preñado y seguro. También existe la opción de FILA CERO SOLIDARIA, para quienes deseen colaborar sin participar: CaixaBank - ES68 2100 6196 3013 0102 8249

El mismo día de la carrera se podrán realizar inscripciones desde las 10 horas en el propio Parque de La Ribera. Se recuerda que no es necesario correr, también se puede participar caminando.

El objetivo, como cada año, es lograr la inscripción de 1.000 personas.

SALUD MENTAL LA RIOJA: MÁS DE 1.200 SOCIOS.

La asociación Salud Mental La Rioja es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que desde hace 43 años representa y atiende a personas con problemas de salud mental y a sus familias en la comunidad riojana.

Su misión es mejorar su calidad de vida y defender sus derechos universales, promoviendo recursos e iniciativas que favorezcan su inclusión y su rehabilitación psicosocial, educativa y laboral.

Apuesta por un modelo de atención integral comunitaria en salud mental y por la lucha contra el estigma. La asociación está integrada por 1.200 socios y, desde sus distintos centros, servicios y programas -algunos concertados con el Gobierno de La Rioja y otros de carácter privado- atiende a unas 800 personas con problemas de salud mental, además de a sus familiares y cuidadores.

Actualmente gestiona un centro de día con 50 plazas; un centro ocupacional con 90 plazas; una casa hogar con 28 plazas; un centro de orientación y tratamientos; un centro especial de empleo; un club social y un club deportivo. Los tres primeros cuentan con plazas públicas concertadas con el Gobierno de La Rioja.

La Asociación Salud Mental La Rioja es, además, miembro fundador de la Confederación Salud Mental España, la única voz del movimiento asociativo en el ámbito nacional. Esta confederación, creada en 1983, agrupa a 19 federaciones y asociaciones uniprovinciales, reúne a 360 entidades y cuenta con más de 60.000 socios en todo el país.