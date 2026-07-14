El partido Francia-España podrá verse en la plaza de El Raso de Calahorra

El partido Francia-España podrá verse el 14 de julio en la plaza de El Raso de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido emitir la semifinal del Mundial de Fútbol 2026, que enfrenta a las selecciones nacionales de fútbol de España y Francia.

El partido se retransmitirá a partir de las 21 horas en la plaza El Raso, donde se colocará una pantalla gigante para seguir este importante partido para el equipo español. Pero desde las 20,30 horas se podrá ver la previa.

Por segunda vez en su historia, España disputará una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en el Dallas Stadium. Uno de los estadios más espectaculares del Mundial, con capacidad para más de 90.000 espectadores.

Con motivo de este acontecimiento deportivo, el Ayuntamiento de Calahorra va a sustituir la proyección de la película 'Padre no hay más que uno 4', del ciclo 'Cine en plazas', por la retransmisión del partido.

El concejal de Juventud, Iván Jiménez, ha valorado que "entendemos que una semifinal de un Mundial con España como protagonista es un evento que genera mucho interés y expectación. Por eso, hemos hecho este cambio puntual para que los calagurritanos puedan reunirse, disfrutar del partido y apoyar juntos a la selección española".

También ha explicado que "el ciclo 'Cine en plazas' continuará el 21 de julio con la proyección de 'Wonka' en la plaza Portillo de la Rosa".

GRAN PANTALLA PARA UNA POSIBLE FINAL DEL MUNDIAL.

En caso de que la selección de fútbol española consiga la victoria ante Francia y se clasifique para la final del Mundial, el Ayuntamiento de Calahorra instalará otra pantalla gigante en la plaza de El Raso para poder seguir el encuentro del próximo domingo 19 de julio.

El partido comenzará a las 21 horas, pero desde las 19 horas habrá animación musical con djs de la ciudad.

Al igual que ocurrió con la final de la Eurocopa 2024, el Ayuntamiento quiere que esta cita sea una celebración colectiva y vivirla juntos, ya que puede ser histórica para España.