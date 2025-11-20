El Partido Riojano defiende que el proceso de renovación de la Presidencia "está siendo transparente"

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Partido Riojano defiende que el proceso de renovación de la Presidencia "sé está haciendo, en todo momento, bajo las directrices estatutarias y reglamentarias de esta formación política, ante los mensajes interesados que algunas personas están vertiendo en redes sociales y medios de comunicación con el único objetivo de enredar, o tratar de denostar y dañar la imagen de una entidad clave en la historia y desarrollo de esta comunidad autónoma".

A través de un comunicado han señalado que "la transparencia que está habiendo en la convocatoria del XVII Congreso, órgano en el que se votará la nueva Presidencia de la formación regionalista, y se recuerda que, en caso de disconformidad, existen cauces más apropiados que el daño reputacional injustificado".

Tras la dimisión del último presidente electo del PR+, Rubén Antoñanzas, este verano, se abrió un proceso para preparar el XVII Congreso del Partido. La normativa interna da 3 meses para fijar la convocatoria del mismo. La encargada de hacerlo era Rita Beltrán, hasta ese momento vicepresidenta primera que asumió la presidencia en funciones. Beltrán inició un proceso para animar a que afiliados ya existentes renovaran su afiliación y a que se inscribieran nuevas personas interesadas en un proyecto regionalista fuerte.

Posteriormente, en septiembre, Beltrán anunció su intención de dejar esa dirección al sopesar la opción de presentarse como candidata, algo que finalmente hizo posteriormente.

En ese momento, con su renuncia, se abrió un nuevo plazo de tres meses. El liderazgo provisional a partir de entonces recayó en Montserrat Bañares, vicepresidenta segunda, quien decidió enviar una carta a la afiliación el 16 de octubre animando a la preparación del próximo Congreso e invitando a proponer temas para las ponencias para abordar en el mismo, así como ponentes y redactores de los mismos. De hecho, se reciben varias propuestas, incluida una firmada conjuntamente por personas que posteriormente participarían en candidaturas diferentes.

Finalizado el plazo para la presentación de estas ideas, se convocó una reunión de la Comisión Permanente, en la que se presenta un borrador de reglamento, que "es aceptado provisionalmente, porque es prácticamente igual al de los últimos dos congresos". Se introducen mejoras como la ampliación de los plazos, fijados de una manera más clara, y manteniendo el porcentaje de avales a presentar en el 5 por ciento, para garantizar la mayor concurrencia posible. En esa misma reunión se informa de la fecha del Congreso y se deja cerrado el censo con la afiliación con derecho a tener voz y voto, siendo aquellas personas al corriente de pago con el partido, abriéndose el periodo de presentación de candidaturas.

En la siguiente reunión de la Comisión Permanente, Montserrat Bañares, da cuenta de que se han presentado 2 candidaturas: una con Rita Beltrán en cabeza y otra con Fausto Cambero al frente. "Se detecta en una de ellas una posible confusión o error, que se considera subsanable". Al concurrir más de una candidatura "se habilita el proceso para la presentación de avales, al tiempo que se permite que en ese periodo se pueda subsanar la candidatura con errores". En esta reunión se facilita que "Cambero, como miembro de la mesa, participara de forma telefónica al no poder estar presencialmente, si bien este se desconectó durante el transcurso de la reunión".

Tras esta incidencia, el candidato Cambero remite un correo electrónico a la Presidencia del partido "insinuando que va a irse a otra formación política, generando una tensión innecesaria en la dirección del partido y en el proceso. Sin embargo, finalmente recula y presenta su candidatura subsanada".

De nuevo, en la siguiente reunión de la Permanente, celebrada este martes 18, la presidenta actualiza la situación y pese a que la candidatura de Cambero "estaba incompleta y contenía un dato erróneo, éste la corrige verbalmente, dándose por buena al cumplir con los requisitos mínimos".

Además, ambas candidaturas "superan el número de avales mínimos exigidos".

Finalmente, el miércoles 19, Cambero "presentó su baja como afiliado, renunciando, por lo tanto, a su candidatura".

Así pues, en la actualidad, la única candidatura existente es la de Rita Beltrán que, "al no haber otros competidores, se convierte de facto en la futura presidenta del PR+". Durante el proceso, y para salvaguardar la protección de datos, que en el caso de las afiliaciones políticas están especialmente protegidos, "ninguna de las candidaturas ha tenido acceso a esta información sensible", han concluido.