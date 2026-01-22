El Partido Riojano exige la retirada del monolito del Camino de Santiago instalado en la calle Portales

Hito del Camino de Santiago situado en la fachada principail de la Concatedral de La Redonda en Logroño - RIOXA NOSTRA

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano de Logroño exige la retirada inmediata del monolito de piedra del Camino de Santiago instalado en la calle Portales, junto a la Concatedral de Santa María de la Redonda, ya que "se ha instalado sin licencia municipal y su ubicación no se corresponde con el trazado de la Ruta Jacobea a su paso por Logroño".

Al respecto, el portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, se ha preguntado "cómo es posible que se haya podido instalar en plena calle Portales sin la correspondiente autorización. No podemos olvidar que el mojón está en una vía por la que no discurre el Camino de Santiago y que, además, está anexo a la Concatedral, Bien de Interés Cultural".

Según el portavoz regionalista, "el monolito no cumple ninguna función señalética real en su ubicación actual, por lo que este elemento se convierte en un mero reclamo publicitario que no señaliza debidamente la Ruta Jacobea a su paso por Logroño".

Antoñanzas defiende que "este hito debe ser reubicado en un punto del trazado urbano por el que sí discurra el Camino de Santiago, de forma que cumpla su función señalética de forma fidedigna, respete el itinerario histórico y cuente con la licencia correspondiente".

El edil riojanista ha indicado que, ante la polémica generada, este asunto ha sido planteado por el Partido Riojano en diferentes comisiones informativas, pero que "ningún miembro del Gobierno municipal ha ofrecido explicaciones claras sobre quién autorizó la instalación del monolito ni bajo qué criterios técnicos".

Ante esta situación, Antoñanzas ha reclamado al alcalde que ordene, en el plazo de un mes, la retirada inmediata de ese monolito. De lo contrario, ha asegurado que el Partido Riojano tomará medidas ante "lo irregular de su instalación".