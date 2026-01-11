Pasea La Rioja' cierra su programación de 2025 con 1.900 participantes en sus actividades

Archivo - Noches Estrelladas - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha concluido con éxito la programación anual 2025 del proyecto de actividades interpretativas en espacios naturales 'Pasea La Rioja', dirigido al público general.

El programa se consolida como una propuesta cada vez más demandada para disfrutar de fines de semana y periodos festivos a través del conocimiento del patrimonio natural de la región.

A lo largo del pasado año, 1.900 personas procedentes tanto de distintas localidades de La Rioja como de otras comunidades autónomas, han participado en los diferentes paseos interpretativos y actividades gratuitas desarrolladas entre los meses de abril y diciembre.

Desde su puesta en marcha en 2022, 'Pasea La Rioja' se ha convertido en una iniciativa de referencia en el ámbito de la educación ambiental a través de actividades en los espacios naturales de la región.

Cada fin de semana, el programa ha contribuido a poner en valor la riqueza natural, paisajística y etnográfica de La Rioja, así como a dinamizar la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza. Durante la edición 2025, las actividades de paseos interpretativos por el territorio han contado con la participación de 1.247 personas.

AMPLIA DIVERSIDAD DE PROPUESTAS

La programación ha ofrecido una amplia diversidad de propuestas, algunas dirigidas a público adulto y otras a un público familiar, si bien el grueso de las actividades ha estado orientado al público general.

Las actividades se han desarrollado en enclaves de especial valor como el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, el Alto Najerilla, la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro y la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, ofreciendo a las personas participantes la oportunidad de conectar con el territorio, conocer su biodiversidad y descubrir los valores medioambientales y culturales que lo caracterizan.

RESERVA DE LA BIOSFERA

En el ámbito de la Reserva de la Biosfera, a estas cifras se suma la participación en otros dos programas específicos desarrollados íntegramente en este territorio.

Por un lado, 'Noches Estrelladas', que ha contado con 528 participantes, permitiendo así disfrutar de la observación de los cielos del Destino Turístico Starlight y de las actividades complementarias desarrolladas; y, por otro, el programa 'Rutas del Silencio', en el que han participado 121 personas que han podido descubrir e interpretar la riqueza sonora característica de este entorno.

En conjunto, estas iniciativas elevan la participación total a 1.900 personas.

La programación anual se ha estructurado en tres campañas estacionales: primavera, verano y otoño, con actividades adaptadas a las características de cada época del año e incorporando nuevas propuestas.

Asimismo, la oferta se ha visto reforzada con actividades extraordinarias organizadas en colaboración con empresas del sector, asociaciones y agentes de los propios territorios, lo que ha permitido ampliar el alcance del programa y llegar a un público más diverso.

PRIMAVERA DE 2026

'Pasea La Rioja' se reanudará en la primavera de 2026 con nuevas actividades y la continuidad de los diferentes paseos interpretativos que forman parte de la oferta permanente del programa. Mientras tanto, la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza continúa abierta al público, con el Centro de Interpretación la Sierra de Cebollera y el Centro de los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas abiertos de jueves a domingo y festivos, en horario de 9,00 a 14,00 horas.