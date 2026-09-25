'Pasea La Rioja' invita este fin de semana a vivir la berrea del ciervo y a recorrer el Cañón del Leza

Pasea La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa este fin de semana con la programación de 'Pasea La Rioja', la iniciativa de educación ambiental que acerca a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad mediante experiencias interpretativas gratuitas en los espacios naturales de La Rioja.

El programa ofrece dos propuestas que permitirán acercarse a algunos de los valores naturales y culturales más singulares de la región: la observación de la berrea del ciervo en el entorno de Peña Hincada y un recorrido por la historia y evolución del paisaje de Soto en Cameros y el Cañón del Leza.

El sábado, 26 de septiembre, 'Pasea La Rioja' propone La llamada del otoño, un paseo de observación de fauna que permitirá disfrutar de uno de los paisajes sonoros más esperados del otoño: la berrea del ciervo.

De la mano de los Agentes Forestales de la Comunidad, los participantes recorrerán el entorno de Peña Hincada, en la divisoria de los valles del Najerilla e Iregua, para acercarse a la fauna de las sierras riojanas y conocer uno de los fenómenos naturales que marca la llegada de esta estación.

Por su parte, el domingo, 27 de septiembre, tendrá lugar Memorias del Camero Viejo: del paisaje cretácico a la Reserva de la Biosfera, un paseo interpretativo por Soto en Cameros y el Cañón del Leza que, a través de la memoria colectiva, permitirá reconstruir la historia de este territorio y de los seres que lo han habitado, desde el Cretácico hasta la actualidad, en plena Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

El recorrido descubrirá las singularidades y valores que atesora este territorio y reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta para preservar su patrimonio natural y cultural.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org