'Pasea La Rioja' ofrece una 'Ruta del Silencio' en Zarzosa y en Cebollera 'Los secretos del bosque en otoño'

LOGROÑO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar un fin de semana más en las actividades organizadas dentro de su programa 'Pasea La Rioja'.

Las dos propuestas para este fin de semana invitan a descubrir la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

La programación arrancará el sábado, 8 de noviembre, con una nueva edición de las 'Rutas del Silencio' en la Reserva de la Biosfera, esta vez en Zarzosa. Una ruta interpretativa que discurre en gran parte por el Hayedo de Santiago, atravesando también zonas de matorral y espacios abiertos, y que permitirá disfrutar de la diversidad de colores que ofrece el hayedo, la migración de aves y el fantástico paisaje sonoro, con la berrea como protagonista en esta época del año.

El domingo, 9 de noviembre, será el turno de 'Los secretos del bosque en otoño', una actividad destinada a público familiar en el Área recreativa La Blanca, en pleno Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

A través de la lectura de un cuento bajo el bosque repleto de colores y recorriendo el sendero de La Blanca, observando, experimentando y tocando elementos naturales, se descubrirá que todo lo visto en el cuento es real. Todas estas propuestas son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.