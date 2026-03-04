Imagen de archivo del Paseo del Prior de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Prior de Logroño contará con 58 árboles, 1.366 arbustos y 1.325 m2 de zona verde encespedada. El Ayuntamiento, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de estos trabajos a a la empresa Perica Obras y Servicios, S.A. por un importe de 138.782,56 euros (IVA incluido).

Como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento licitó las obras para el ajardinamiento del Paseo del Prior", unos trabajos que ha calculado que "pueden durar tres o cuatro meses" en su ejecución.

Se contempla en concreto intervenir tanto de la mediana del paseo del Prior (en el tramo de la calle La Ribera hasta la calle Cantabria y desde ésta hasta la Calle San Millán), como la rotonda existente en calle La Ribera con Paseo del Prior.

La actuación contempla en concreto la plantación de 58 árboles (liquidambar) y 1.366 arbustos (granados y abelias), así como la creación de 1.325 m2 nuevos de zona verde encespedada. Específicamente, en la rotonda se llevará a cabo una formación arbustiva con la geometría de una botella de vino.

Las obras contemplan la retirada de la mediana, actualmente constituida por hormigón impreso que será rellenada de tierra vegetal para, posteriormente, ajardinarla. De esta forma, la mediana pasará a ser un elemento más de absorción de agua de lluvia y paliar los excesos de agua de lluvia hacia el sistema de alcantarillado, drenaje sostenible basado en la naturaleza.

"El objetivo del Consistorio con actuaciones como esta es aumentar los espacios bioclimáticos en la ciudad, reducir las islas de calor y aumentar el dosel arbóreo en una zona de la ciudad con escasa sombra natural", ha afirmado Celia Sanz, quien ha recordado que "era algo muy demandado por los vecinos de la zona".

REFUERZO DE FIRMES Y CALZADAS.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Ismael Andrés, S.A., por un importe de 209.338,07 euros (IVA incluido), el contrato para las obras de asfaltado y refuerzo de firmes de calzadas en la ciudad.

Unos trabajos que afectarán en concreto a las calles Carmen Medrano, Eibar, Sequoias y la rotonda que conecta las calles Plantío y Río Lomo, en el barrio de La Estrella.

APARCAMIENTOS CUBIERTOS PARA BICICLETAS.

Por último, la portavoz ha recordado que Logroño cuenta con una red de aparcamientos públicos cubiertos para bicicletas que suman un total de 540 plazas distribuidas en seis espacios grandes (de 40 plazas cada uno) y 30 pequeños (de 10 plazas cada unidad).

Para continuar dando un servicio pleno a sus usuarios, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación del contrato para el mantenimiento y la gestión de este servicio hasta mayo del año 2027, que contará con un importe máximo de 76.716,84 euros (IVA incluido).