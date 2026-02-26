'El Paseo De La Tipografía' Homenajea A La 'Charlotte' En El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cristalera del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía muestra 'El paseo de la tipografía', una exposición dedicada a la tipografía 'Charlotte' realizada por estudiantes de diseño gráfico de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja ESDIR.

Logroño disfruta un año más, y van 15, de esta exposición callejera, una iniciativa que pretende mostrar a la sociedad la importancia de la tipografía en el diseño gráfico, ofreciendo un reconocimiento público a un elemento que pasa inadvertido en la vida cotidiana.

Como explica Roberto Nalda, diseñador gráfico y también impulsor de la iniciativa. "todos los días, los profesionales de diseño gráfico, marketing, comunicación o publicidad trabajamos con diferentes tipografías que participan, la mayoría de las veces de manera anónima, en el modelado de los mensajes que se lanzan a público y mercados".

"Creemos que las tipografías se merecen una buena acción de homenaje y reconocimiento", subraya Nalda. Por ese motivo nació 'El paseo de la tipografía'.

La acción ofrece las obras realizadas por los estudiantes de segundo año de diseño gráfico de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, las cuales se rotulan sobre la fachada acristalada del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

A cada estudiante se le ha asignado una letra o signo del alfabeto y se le ha pedido que haga un grafismo, ilustración, fotografía, etc... bajo la premisa de enseñar de forma clara y legible la letra que le haya tocado, usando libremente cualquier tipo de técnica.

En esta edición, la muestra ha invitado a una diseñadora riojana para que participe y haga su aportación en 'El paseo'. El signo '&', también llamado 'ampersand', es la letra para esta profesional, que en esta edición es Cristina León Rubio.

'El paseo de la tipografía' cuenta con el apoyo de la ADER, Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de la ESDIR, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, así como con la colaboración de Fundación Caja Rioja. La impresión de los paneles corre a cargo de la empresa Reprocentro.