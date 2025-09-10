'Pastoreo en las redes', de AGROVIDAR, único proyecto en España que logra el reconocimiento interancional de UICN

La iniciativa riojana permite prevenir los incendios con el control de la vegetación a través del ganado

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de biomasa, la densificación de la vegetación, la falta de discontinuidades y el cese de las actividades que mantenían los espacios forestales son los principales factores que explican la situación de incendios cada vez más recurrentes e intensos y que durante el pasado mes de agosto han asolado diferentes zonas de España.

Una de las formas de abordar esta problemática es el uso del ganado como una herramienta para controlar la vegetación y la modificación de su dinámica, lo que permite mejorar la funcionalidad de los suelos y promover discontinuidades dentro de los espacios forestales.

En este contexto, la empresa riojana AGROVIDAR desarrolla desde hace varios años diferentes iniciativas relacionadas con los servicios ecosistémicos que proporciona la ganadería extensiva.

En concreto, desde 2019 iniciaron el proyecto 'Pastoreo en las redes' con el control de la vegetación situada bajo los tendidos de la Compañía Red Eléctrica SA en el término de Los Agudos, en Calahorra.

Tras comprobar los positivos efectos del uso del ganado, el proyecto ha escalado hasta llegar a 22 proyectos en 2025 que se desarrollan en la montaña de León, el Bierzo, el municipio de Cabrales en Asturias y diferentes zonas de La Rioja con el apoyo de compañías como Enagás, Naturgy y Bodegas Arizcuren, entre otras.

Esto ha permitido a AGROVIDAR situarse como empresa de referencia en España en el uso de ganado para la prestación de servicios ecosistémicos.

La búsqueda y coordinación de ganaderos a través de la elaboración de planes de pastoreo es la labor más importante de la empresa, pero también realizar el seguimiento de evolución y resultados de los proyectos.

De esta forma, el empleo de drones para medir el estado de la vegetación o la utilización de localizadores GPS en el ganado para conocer la utilización que este hace del territorio, están permitiendo ajustar y sistematizar los procedimientos de trabajo y disponer de un conocimiento preciso de los impactos que los rebaños ocasionan sobre el medio.

Además, desde hace cinco años se realizan muestreos y estudios de biodiversidad entre las zonas pastoreadas y las no pastoreadas para acreditar de manera más precisa cómo el ganado es un vector clave en las mayores tasas de biodiversidad que presentan las zonas pastoreadas.

Esto permite disponer de mayor número de datos de campo sobre la presencia de artrópodos voladores, fauna edáfica y unidades florales en zonas pastoreadas respecto a las que no lo son.

Gracias a los conocimientos recopilados durante estos años y al trabajo cooperativo con pastores y pastoras, empresas y equipo técnico, el proyecto 'Pastoreo en las redes' de AGROVIDAR es el único proyecto de España que ha recibido un reconocimiento por parte de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como una de las 21 iniciativas mundiales que aplica Prácticas Basadas en la Naturaleza.