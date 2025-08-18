Las peleas protagonizan las intervenciones de la Policía Local en Calahorra, algunas con lesiones

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las peleas protagonizaron las intervenciones de la Policía Local de Calahorra del 28 de julio al 10 de agosto, algunas de ellas con lesiones, según el útimo parte remitido.

Entre las intervenciones se encuentra una llamada comunicando que una persona ha sido agredida en un establecimiento público. Al llegar, los agentes encuentran una de las partes, que presenta lesiones al haber sido golpeado con una silla. Posteriormente los agentes identifican a la otra parte implicada que no estaba en el lugar.

También, una pelea en la vía pública en la que los agentes, al llegar, encuentran a una de las partes inconsciente y sangrando. Durante la intervención, además, se procede a la detención de un ciudadano por atentado contra los agentes de la autoridad.

Por otro lado, se recibe llamada de un ciudadano comunicando una pelea entre tres personas que portan palos. Los agentes, tras personarse, median entre las partes, que no presentan lesiones. Se denuncia a los tres implicados por alteración del orden público.

En cuanto a los delitos contra la seguridad vial, se recibió la llamada de un ciudadano comunicando que un vehículo que circulaba había golpeado a otro estacionado y se ha dado a la fuga.

Se logró identificar a su conductor, que resultó positivo en el test de alcoholemia, por lo que se inmovilizó el vehículo y se procedió a su investigación.

Por otro lado, se procedió a la detención de un ciudadano como presunto autor de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género.

En cuanto a las denuncias por Ordenanza Municipal se realizan nueve por la falta de civismo y compostura; una por la falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad; una por ensuciar la vía pública; dos por orinar en la vía pública; y una por beber alcohol en la vía pública.