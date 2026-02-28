La Peña Solera Ciclista Riojana pedalea hacia su 53ª temporada; Inicio oficial este domingo 1 de marzo

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Peña Solera Ciclista Riojana, una de las agrupaciones deportivas con más solera y tradición de la región, arranca este domingo 1 de marzo su esperada temporada 2026. Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, la entidad reafirma su compromiso con el deporte y el compañerismo presentando un calendario ambicioso que recorrerá las carreteras riojanas durante los próximos meses.

Un calendario de altura: más de 4.000 kilómetros por recorrer. Para esta edición, la Peña ha diseñado un plan de 42 salidas adaptado a diferentes niveles de preparación, dividiéndose en dos secciones principales para asegurar que cada ciclista encuentre su ritmo:

Sección "A": Enfocada a los ciclistas más experimentados, con un recorrido acumulado de 4.042 km.

Sección "B": Una opción que mantiene la exigencia pero con distancias más moderadas, sumando un total de 2.876 km.

Todas las citas dominicales tendrán como punto de encuentro la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. El horario de salida será a las 9,00 horas, adelantándose a las 8,30 horas durante los meses de verano para evitar las horas de mayor calor.

Como marca el protocolo de la Peña, la jornada inaugural del 1 de marzo tendrá un carácter especial. Los socios se desplazarán hasta Arnedo para realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Dorleta, patrona de los ciclistas. Este emotivo acto servirá para pedir protección para todos los usuarios de la vía y marcará el punto de partida oficial a un año de retos compartidos.

53 AÑOS DE PASIÓN POR LA BICICLETA

En su 53º aniversario, la Peña Solera Ciclista Riojana no solo destaca por su longevidad, sino por su capacidad de aglutinar a los amantes de las dos ruedas en la región.

"Queremos que este 2026 sea una celebración de nuestra pasión. Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores su apoyo incondicional, ya que ellos son el motor que nos permite seguir rodando año tras año", señalan desde la directiva.

La organización hace un llamamiento a todos los aficionados al ciclismo, sea cual sea su nivel, a unirse a estas salidas dominicales donde impera el buen ambiente y el respeto por el deporte.