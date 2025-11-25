La Peña La Uva dona 604 euros a la Asociación VencELA La Rioja

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Peña La Uva Riojana ha hecho entrega de 604 euros a la Asociación VencELA La Rioja, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y apoyar a sus familias.

La recaudación procede de la degustación benéfica organizada durante las pasadas fiestas de San Mateo, un evento solidario realizado con la colaboración de Alcampo, que aportó productos y apoyo logístico para su desarrollo.

Desde la Peña La Uva han querido destacar "la respuesta tan positiva de los logroñeses y visitantes", agradeciendo la participación del público y la implicación de las personas voluntarias que hicieron posible la actividad.

Por su parte, VencELA La Rioja ha expresado su agradecimiento por esta aportación económica, que se destinará íntegramente a programas de acompañamiento, ayudas técnicas y apoyo a las familias afectadas por ELA en la región.