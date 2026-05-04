Penélope Ramírez Benito designada como nueva directora del Centro Asociado a la UNED en La Rioja - UNED EN LA RIOJA

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Penélope Ramírez Benito designada como nueva directora del Centro Asociado a la UNED en La Rioja. Tras la jubilación de Isabel Martínez Ruano, se incorpora Ramírez, quien ya fue directora del Centro de 2016 a 2019.

Doctora con mención internacional en Ciencias Humanas y Sociales, con experiencia en gestión -pública y cultural- y docencia, ha ejercido también como tutora de dicho Centro.

Con este nombramiento comienza una nueva etapa en UNED La Rioja, cuyo servicio a nuestra región se remonta a 1977.