Pérez Pastor visita el centro logístico de Cruz Roja Española para conocer su labor en respuesta ante emergencias

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, junto con el subdirector General de Cooperación Internacional, Rodrigo Teijeiro, han visitado el Centro Logístico de Cruz Roja Española, situado en Leganés (Madrid), para conocer de primera mano el funcionamiento de las operaciones logísticas en emergencias.

Durante la visita, los representantes del Gobierno riojano han sido recibidos por Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española; Ana B. Gabucio Moreno, responsable del Centro Logístico; Paula López, técnica de Alianzas Estratégicas e Institucionales; Daniel Losada, técnico en Gestión de Emergencias; y Cristina Rodríguez, coordinadora Autonómica de Cruz Roja en La Rioja.

El recorrido se ha iniciado con una breve presentación sobre la actividad del centro y su papel clave dentro de la red logística de Cruz Roja Española, que cuenta con infraestructuras logísticas estratégicamente distribuidas por todo el territorio.

Los principales centros logísticos se encuentran en Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. El de Madrid, situado en Leganés, es el mayor de todos, con un total de 3.000 metros cuadrados dedicados al almacenamiento y preparación de material humanitario para emergencias.

Posteriormente, se ha explicado el funcionamiento de la logística en emergencias, mostrando cómo se activa el material preposicionado para cubrir las necesidades básicas de hasta mil familias, con artículos como mantas, toldos, kits de cocina, jerrycan o mosquiteras, todos ellos estandarizados por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

También se han presentado las ERU (Emergency Response Unit), materiales especializados en logística, distribución, agua y saneamiento, saneamiento masivo, telecomunicaciones, apoyo psicosocial y tratamiento de agua domiciliaria. Los últimos envíos de este material, en coordinación con la Unidad de Emergencia, han sido a Sudán, Myanmar y Cabo Verde.

La jornada ha concluido con un recorrido por el almacén, donde el consejero y el subdirector han podido conocer los procedimientos de preparación y salida de material ante emergencias internacionales.