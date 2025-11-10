El periodista riojano y consultor de comunicación Rubén Vinagre obtiene dos premios Napolitan Victory Awards 2025

Archivo - El periodista riojano Rubén Vinagre en el momento de recoger sus dos premios 'Napaolitan Victory Awards' hace dos años - RUBÉN VINAGRE - Archivo

El periodista y consultor de comunicación estratégica Rubén Vinagre (Logroño, La Rioja, 1979) ha sido reconocido con dos galardones en los Napolitan Victory Awards 2025 , considerados los 'Oscar' de la comunicación política y otorgados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (EE.UU.).

En esta edición, celebrada este fin de semana, el jurado ha concedido el Global Democracy Award al proyecto ' Radar de Lenguaje Claro' , impulsado en colaboración con Cálamo & Cran , y el Premio de Excelencia en Creatividad - Audio/Musical al espacio radiofónico ' La Cara B de la Política' , que Rubén Vinagre ha realizado con Lourdes Maldonado en el programa ' Las Tardes de RNE' entre 2023 y 2025.

El 'Radar de Lenguaje Claro' es un boletín semanal, gratuito y de libre suscripción, que Vinagre codirige junto a Antonio Martín, dentro del trabajo de divulgación y fomento del lenguaje claro que desarrolla el equipo de Cálamo & Cran.

En sus 62 ediciones, el boletín ha consolidado una comunidad de más de 1.300 personas en 20 países , entre profesionales de empresas, administraciones públicas y organizaciones interesadas en mejorar la comunicación con la ciudadanía.

Por su parte, 'La Cara B de la Política' es un podcast y sección de 'Las Tardes de RNE' que busca acercar la política al público desde una perspectiva divulgativa y sin confrontación. Durante dos temporadas (septiembre de 2023 a junio de 2025), Vinagre, en conjunto con Lourdes Maldonado y el equipo del programa, ha explicado los conceptos, estrategias y curiosidades del día a día político con un enfoque ameno, formativo y entretenido.

CUATRO VICTORIA NAPOLITANA

Estos dos nuevos reconocimientos se suman a los dos premios obtenidos en 2023, cuando Vinagre fue galardonado en los Napolitan Victory Awards por ' El Seriégrafo' (Mejor Blog Político del Año) y ' Europa Próxima' (Excelencia en una Campaña de Gobierno - General). A su vez, el consultor de comunicación estratégica también ha optado a otros premios con las siguientes nominaciones: 'La Cara B de la Política' - 'Mejor podcast político del año' (2024 y 2025); 'Radar de Lenguaje Claro' - 'Mejor campaña de bien público' (2025).

La edición de este año de los Napolitan Victory Awards ha tenido lugar entre el 6 y el 8 de noviembre en Arlington (Virginia, EE.UU.).