Permanece abierto hasta el 7 de enero el plazo de preinscripción para los cursos de la Casa de las Lenguas de la UR

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja mantiene abierto, hasta el próximo 7 de enero de 2026, el periodo de preinscripción en los cursos de idiomas que se impartirán durante el segundo semestre y que incluye cursos de inglés, francés, italiano y alemán (A2 a C1), clubes de conversación en inglés y francés; un club de lectura en inglés; y, como novedad, un club de cine en versión original.

La inscripción, además de a la comunidad universitaria (estudiantes, PDI, PI y PTGAS), está abierta a cualquier persona mayor de 15 años (4º ESO) y se puede completar a través del enlace https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-de-las-lenguas.

Las pruebas de nivel para la admisión se realizarán el 9 de enero de 2026, la lista de admitidos se publicará el 13 de enero y el periodo ordinario de matrícula será del 14 al 25 de enero. Además, en caso de que quedarán plazas libres, el periodo de preinscripción y matrícula extraordinario se extenderá del 26 al 29 de enero del 2026. Las clases comenzarán el 2 de febrero y finalizarán el 13 de mayo.

CURSOS REGULARES INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN

La oferta académica de la Casa de las Lenguas de la UR para este segundo semestre del curso 2025-2026 está compuesta, por un lado, por cursos de formación en lenguas modernas -en diferentes niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)- como inglés (A2.2 a C1.2), francés (A2.2 a B2.2), italiano (A1.2 a B1.2) y alemán (B1.2).

Estos cursos se desarrollan de manera presencial -a excepción del alemán, que es online- y se distribuyen en módulos semestrales de 40 horas, en dos sesiones semanales de una hora y media de duración.

CLUBES DE CONVERSACIÓN, LECTURA Y CINE

Además, la Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja ofrece dos clubes de conversación en inglés y francés a través de los programas Let's Chat y On Parle, de 20 horas, y el club de lectura en inglés Let's Read, de 10 horas de duración. En estas sesiones se practican las competencias de expresión e interacción oral y de comprensión lectora en un ambiente distendido. Las sesiones del programa Let's Read están programadas para los días 6 y 20 de febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril y 8 de mayo.

Como novedad, se ofrece Let's Cinema!, de 10 horas, para mejorar la tanto comprensión auditiva como la expresión oral en inglés mediante el análisis de películas en versión original en sesiones mensuales que incluyen la proyección de una película en inglés con subtítulos en el mismo idioma, para familiarizarse con distintos acentos, registros lingüísticos y expresiones idiomáticas. Tras el visionado, se realiza un debate guiado en inglés para expresar opiniones, analizar temas clave de la trama, discutir aspectos culturales y reflexionar sobre los mensajes de la película.

El programa para este segundo semestre incluye las siguientes proyecciones: Whiplash (2014), el 13 de febrero; Coherence (2013), el 13 de marzo; Belfast (2021), el 17 de abril; e Inside out (2015), el 15 de mayo.

CERTIFICACIÓN

La Casa de las Lenguas ofrece dos tipos de certificados para los cursos realizados. Por un lado, el diploma de participación, que se expide a los estudiantes que asistan al 80 % de las horas de clase asignadas.

Por otro lado, el diploma de aprovechamiento se ofrece a los estudiantes que hayan realizado algún*curso*y superen la prueba objetiva final. Dicho diploma habilita para poder cursar el siguiente nivel de los cursos y el reconocimiento de créditos de libre disposición.

En la actualidad, la Casa de las Lenguas ofrece la posibilidad de realizar exámenes oficiales de inglés (Cambridge English), francés (DELF/DALF) y español (SIELE) y de acreditación de inglés UR, pruebas para certificar el dominio del idioma para acceder a los estudios de la UR y programas de movilidad que así lo requieren. Las fechas concretas de las convocatorias de las pruebas se publican a lo largo del curso.

Con el objetivo de facilitar la acreditación, durante el segundo semestre la Casa de las Lenguas ofrece cursos intensivos, de 10 a 20 horas de duración, dirigidos a la preparación de exámenes de acreditación oficial de idiomas, de familiarización con las pruebas SIELE, Cambridge Exams y DELF/DALF.