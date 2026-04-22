Una persona, herida en una colisión entre dos vehículos en Villamediana de Iregua

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LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida a primera hora de esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Villamediana de Iregua, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,15 horas de este miércoles, Guardia Civil ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por colisión por alcance de dos vehículos, en la rotonda de la LR-250, p.k. 1, del término municipal de Villamediana de Iregua.

Desde el Centro Coordinador se han movilizan a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y a los Recursos de Emergencias Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida a una mujer de 25 años, vecina de Villamediana de Iregua, que ha tenido que ser trasladada al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.