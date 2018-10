Personas con discapacidad intelectual celebran en Logroño que la reforma de la LOREG les permitirá poder votar

Publicado 18/10/2018 13:04:43 CET

Plena inclusión La Rioja ha celebrado esta mañana la aprobación de la reforma de la LOREG, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General por la cual, a partir de ahora, todas las personas con discapacidad intelectual podrán votar. En La Rioja esta reforma afectará a más de un millar de personas que, según las cifras del Censo en 2017, están privadas de este derecho de voto.

Ha sido un acto simbólico y abierto a la ciudadanía, en el que han participado personas con discapacidad intelectual y que ha coincidido con la sesión, en el Congreso de los Diputados, en la que se ha aprobado la modificación de la LOREG. Durante el mismo, celebrado a las puertas del Palacio de Justicia de La Rioja, donde se ubica la Sede de la Junta Electoral de Logroño, personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión La Rioja y sus entidades miembro: Asprodema, Igual a Ti, ARPA, Arfrax y Futurioja, han repartido un manifiesto entre las autoridades presentes y la ciudadanía.

Así mismo se ha realizado una suelta de globos, como símbolo de la satisfacción que supone para el colectivo la modificación de esta Ley, que supone un hecho histórico para el colectivo de las personas con discapacidad intelectual.

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

En el acto han tomado parte diferentes representantes de partidos políticos y representantes de la administración de Justicia, entre los que se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, que ha destacado que con ello "estamos en la senda del reconocimiento pleno de derecho de las personas con capacidades diferentes, si bien hay otros que hay que seguir impulsando". En lo que a su departamento corresponde ha avanzado que "estamos trabajando en un proyecto de lectura fácil de adaptación de las resoluciones judiciales a un lenguaje que resulte comprensible para todos los ciudadanos, y en especial a los que tienen capacidades intelectuales diferentes".

Según los datos del Censo, en 2017, más de mil riojanos están privados del derecho a voto por sentencia judicial, bien por su discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Una exclusión por la que Plena inclusión La Rioja ha venido reivindicando desde hace años, ya que la incapacitación judicial llevaba aparejada, generalmente, la privación automática del voto. Hasta ahora, para mantener o denegar su derecho al voto, las personas con discapacidad intelectual eran evaluadas a través de cuestionarios a los que no se somete al resto de la población.

FELICES Y CONTENTOS

En este punto, han tomado la palabra varios de ellos. En el caso de María Jesús Pellejero ya votó en su día si bien después "me incapacitaron por lo que me quitaron el derecho al voto, y eso me produjo un malestar, por lo que he luchado para que se nos conceda este derecho, algo que hace que hoy esté muy feliz".

Por su parte, Natalia Martín y Roberto Nogales es la primera vez que van a poder ejercer su derecho a voto, con 30 y 45 años respectivamente, han dicho estar "muy contentos" por participar en las próximas elecciones, tras luchar por conseguirlo, "con ayuda de la familia". En el primer caso además ha dicho "tener claro" el voto, mientras el segundo ha señalado que lo tiene que "pensar".

Plena inclusión entiende que esta denegación del derecho a voto incumplía la 'Convención de la ONU sobre Discapacidad del 2006', que establece que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a votar que el resto de personas y que son las propias administraciones públicas las que deben garantizárselo. En concreto, en su artículo 29 establece la obligación de los países firmantes a "asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás..., incluida la posibilidad de votar y ser elegidas".

100.000 SIN DERECHO A VOTO

Tras la aprobación hoy, en Madrid, en el Congreso de los Diputados de la modificación de la LOREG, en España se habilita para ejercer su derecho al sufragio a 100.000 personas que habían sido eliminadas del Censo, como consecuencia de sentencias judiciales de modificación de su capacidad de obrar. Tras muchas reivindicaciones, finalmente, el texto incluye tanto el reconocimiento a estas personas del sufragio activo (voto), como el pasivo, es decir, la posibilidad de ejercer cargos públicos presentándose a candidaturas electorales.

Por todo ello, desde Plena inclusión La Rioja se ha agradecido a todos los grupos políticos el esfuerzo, el diálogo, entendimiento y solidaridad que han desplegado estos meses para lograr materializar un objetivo trascendental en la historia democrática de las personas con discapacidad intelectual.

Si todo sale según lo previsto, a falta de la última ratificación del Senado, las autonómicas andaluzas del próximo mes de diciembre pasarán a la historia como las primeras elecciones en las que podrán votar todos los ciudadanos mayores de edad en nuestro país, sin distinción. Un hecho que supondrá una doble celebración al coincidir este hito democrático con las fechas en torno al 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad'.