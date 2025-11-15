Piden 5 años de prisión para una acusada por traficar de forma "habitual" con heroína en su vivienda de Logroño

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de cinco años de prisión, además de una multa de 740 euros, para una mujer acusada de un delito contra la salud pública, por traficar de forma "habitual" con drogas, sobre todo, heroína, que vendía en su vivienda de Logroño.

El juicio por este caso -en el que, en principio, hay conformidad- se prevé celebrar este próximo lunes, 17 de noviembre, a partir de las 10 horas, en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, M.D.G., "reside en la vivienda situada en la de Logroño, la cual destina a la venta habitual de sustancias estupefacientes".

Así, cita hasta diez momentos en los que esta persona "con ánimo de favorecer la distribución en venta en el mercado ilícito de drogas", realizó diversas ventas, sobre todo de heroína.

En concreto, apunta a ventas que se habrían realizado el día 1 de junio de 2021; el 7 de noviembre de 2021; el 17 de noviembre de 2021; el 23 de noviembre de 2021; el 15 de diciembre de 2021; el 28 de diciembre de 2021; el 20 de enero de 2022; el 9 de marzo de 2022; el 12 de marzo de 2022; y el 6 de mayo de 2022. En total, todas estas ventas estarían valoradas en casi 250 euros.

En el texto, desde la Fiscalía se apunta que estos hechos "son constitutivos de un delito contra la salud pública, en relación con sustancias que causan grave daño a la salud", de los que responde la encausada como autora, "sin que concurran en ella circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".

Por ello, se considera que "procede imponer a la encausada la pena de cinco años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena", así como una multa de 740 euros y "el comiso de las sustancias intervenidas y la destrucción de las mismas, o en su caso de las muestras que se hubieran reservado, una vez sea firme la sentencia".