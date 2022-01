Piden una pena conjunta de más de 33 años para 5 acusados por colaborar en la venta o compra de drogas en Logroño

Los pases se realizaban en las inmediaciones de la vivienda del principal acusado, en un bar o incluso en un locutorio

El Fiscal solicita una pena conjunta de más de 33 años de prisión para 5 personas acusadas de diferentes delitos contra la salud pública, uno de ellos realizado en establecimiento abierto al público y un delito de grupo criminal. Todos los acusados, en mayor o menor medida, se dedicaban, de forma acordada, a la compra o a la venta de sustancias estupefacientes en Logroño utilizando un domicilio o un bar, entre otros, para realizar los pases entre sus clientes.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, todos los acusados son mayores de edad y solo uno de ellos contaba con antecedentes penales vigentes en el momento de los hechos. En concreto, este procesado con antecedentes tendría como funciones "el vender por su cuenta droga y suministrarla también a pequeños vendedores" junto a su pareja -también procesada- y quien también colaboraba con él poniéndole en contacto con clientes para acordar la venta de droga.

Además, el acusado con antecedentes también "se ponía en contacto con compradores para que acudieran a su domicilio o a otros lugares -como un bar que regentaba la tercera de las acusadas entre las calles San José de Calasanz y Cameros- y venderles la droga".

Por su parte, otro de los acusados era el que le proporcionaba la droga al primero de ellos para que procediese a su venta a la vez que también vendía drogas por su cuenta y su pareja -también implicada en estos hechos- colaboraba con él en las entregas.

Así las cosas, durante la segunda mitad de agosto del 2019, el acusado con antecedentes se dedicaba a vender cocaína en la proximidades de su domicilio situado en la calle Padre Marín de Logroño. En una ocasión fue visto por la Policía que vigilaba ese punto vendiendo la cantidad de 0,5 gramos de cocaína.

Tras ello, la Policía observó -a lo largo de los días- numerosos pases de drogas, sobre todo de hachís y cocaína también en un locutorio cerca del domicilio.

Tras esta situación, se acordó la intervención telefónica de dos móviles a su nombre donde se comprobó "que se dedicaba de forma exclusiva a la venta de cocaína".

Entre esas llamadas, el acusado se pone en contacto con otro para que le proporcione la droga. Además, de las llamadas intervenidas por la Policía con los demás acusados se desprende que utilizaban otras palabras como "pasteles", "olla", "jamón", "mantita" o "botellas", entre otras muchas para referirse a las drogas.

También del registro de llamadas y conversaciones se desprende, por ejemplo, que el acusado con antecedentes le dice a otro de ellos que le debe mil euros "y que no va a prestar nada hasta que no cobre". En esta conversación se ve, además, "cómo comentan que le debe dinero por sustancias que le había suministrado y le había fiado y no había llegado a darle el dinero".

CASI 20 'PASES' DE DROGAS EN POCOS DÍAS

Durante todo este proceso, el principal acusado continuaba también haciendo pases cerca de su domicilio. En concreto, el Fiscal relata en su escrito casi 20 situaciones diferentes en donde también están implicados el resto de los acusados.

Como consecuencia de la investigación, y tras pedir la detención de algunos de los acusados, también se realizaron registros en los domicilios en donde se localizaron, por ejemplo, 219 gramos de cocaína, billetes, teléfonos móviles, una libreta con anotaciones, una balanza de precisión y más teléfonos móviles.

También, por ejemplo, la Policía localizó en un domicilio siete papelinas con un peso de 3,53 gramos de cocaína con una pureza media del 74,4%, con un valor total de 376,67 euros. Con un valor total de 2.488,67 euros.

A otro de los acusados, además, se le encontraron 232 gramos de cannabis, con un valor total de 1185,64 euros. Otro producto que resultó ser resina de cannabis de 116,84 gramos y con un valor en el mercado de 657,80 euros. Otro producto vegetal de cannabis con un peso de 9,93 gramos y con un valor total en el mercado de 50,64. El total de lo incautado asciende a 13.259,08 euros.

En el bar, por su parte, se encontraron 350 euros en billetes, un móvil, una bolsita de 0,35 gramos de cocaína con una pureza del 78%, la cual tendría un valor en el mercado de 36,68 euros y otra bolsita de 2,2 gramos de hachís, la cual tendría un valor en el mercado de 49,06 euros.

El valor total de la droga intervenida a los acusados asciende a 16.648,64 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, otro realizado en establecimiento abierto al público y un delito de grupo criminal. Además, en uno de los acusados concurre la agravante de reincidencia. Así las cosas, para el principal acusado pide 8 años de cárcel mientras que para el resto de ellos las penas van de entre los siete años y el año y medio. Además y como indemnización, el Fiscal pide una multa de más de 116.000 euros.