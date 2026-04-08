Pilar Maldonado Bodega protagoniza en abril la iniciativa "Yo expongo" de Fundación Caja Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pilar Maldonado Bodega protagoniza durante el mes de abril la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja. Su obra, un dibujo digital en papel titulado 'Comecocos' se cuelga en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

'Yo expongo' es un proyecto que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

Maldonado es una persona aficionada a la pintura y al dibujo desde bien pequeña. "Es difícil definir mi obra en un único estilo, ya que va desde la figuración abstracta hasta el puro realismo reflejado a través del retrato o la ilustración, y a través de diferentes técnicas como el óleo, el acrílico, la acuarela y el dibujo digital", explica.

Comenzó su andadura artística en el año 1994 en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, posteriormente estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, donde se licenció en 1999 en la especialidad de Audiovisuales y Fotografía.

Sin embargo, fue desde el 2010 cuando retomó con más intensidad la pintura a través de diferentes estilos.

Actualmente está sumergida en un proyecto creativo personal 'Emociones en blanco y negro', en el que lleva más de tres años trabajando. "A través del dibujo digital he querido transmitir diferentes estados de ánimo que desde hace tres años he ido experimentando por diferentes circunstancias. Mis sentimientos las transformo en poemas visuales, son emociones transformadas en miradas femeninas donde intento reflejar la esencia pura de la belleza o la rabia sin la distracción del color", dice.

El juego de contrastes de blancos y negros es un papel esencial que hace referencia a los sentimientos encontrados a lo largo de estos tres últimos años. Esta obra que presenta en "Yo expongo" es la que dio comienzo a su proyecto.

'Comecocos' trata de una metáfora en la que utiliza el origami del juego infantil en el que oculto mensajes para reflejar la "comedura de cabeza" sobre la incertidumbre de un futuro cercano. Gran parte de su obra puede verse en su blog y perfil de Instagram: mispompasdecolor.blogspot.com.es - @mycolorbubbles

'Yo expongo' está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.