Pisado de la uva, ofrenda, concierto de Mikel Izal y desfile de carrozas, este domingo en las fiestas de San Mateo

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El día grande de las fiestas de San Mateo 2025 contará con un amplio programa de más de 45 actos entre los que destacará el pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, que se celebrará en el Instituto Sagasta.

Al tradicional acto, se unirán otros focos de atracción de las fiestas, como el desfile de carrozas, el concierto de Mikel Izal o el comienzo de la feria taurina con la primera corrida de toros.

El día de San Mateo comenzará a las 9,00 horas comenzará con las dianas y con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente, a las 9,30 horas se celebrarán vaquillas en la plaza de toros de La Ribera. A las 10,30 se puede disfrutar la Degustación de pinchos morunos a cargo de la Peña Aster en la Plaza San Agustín.

A las 10,40 horas se producirá la llamada a Concejo en el Ayuntamiento de Logroño, a la que seguirá a las 11,00 horas la misa solemne de San Mateo en la Concatedral de La Redonda. La Peña La Alegría organiza también a partir de las 11,00 horas el XLIII Certamen de Chuletas al Sarmiento.

A esa misma hora se podrá disfrutar de varias degustaciones: de bocadillo de jamón D.O. Teruel con tomate en la calle Once de junio (a cargo de la Casa de Aragón), de choricillo en la Plaza del Ayuntamiento (Peña La Unión), de huevos revueltos con pimientos en la Plaza Martínez Zaporta (Peña La Simpatía) de salchichón a la plancha en la Glorieta del Doctor Zubía (Peña Los Brincos).

Asimismo, la Peña Logroño ofrecerá la VI Degustación de brocheta de langostinos en la calle Bretón de Los Herreros, la Peña La Uva propone una degustación de zapatilla en el paseo del Espolón.

La Peña La Alegría, por su parte, ha programado, en la Plaza del Mercado, el Primer Premio reconocimiento de La Alegría. A las 11,00 horas está previsto también el comienzo de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería, que se podrá visitar en el paseo del Espolón hasta las 14,30 y por la tarde, de 17,30 a 22,00 horas.

A las 12,00 horas en el Instituto Sagasta tendrá lugar el acto central de la jornada: el pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. También a las 12,00 horas, la Peña La Rioja convoca un concurso infantil de dibujo en la calle San Matías.

Además, en la Plaza San Bartolomé actuará la banda 'Harmonie La Néhe' de Dax. A las 12,30 horas, la Peña La Rioja ofrece un vermú concierto 'El Estropicio' en la calle San Matías, y a las 13,00 horas, la Peña La Rondalosa un vermú musical también en el Espolón.

Además, junto a la carpa de la Casa de Andalucía habrá hinchables, venenciador de manzanilla y cortador de jamón. Entre las 13,00 y las 15:00 horas, habrá pasacalles de San Mateo por el casco antiguo a cargo de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja.

La Asociación de Vecinos de La Estrella preparará a partir de las 13,00 horas una degustación de paella, también acompañada de hinchables en el parque. A partir de las 13,00 horas será el turno de la Asociación Defensa Animal de La Rioja en la Plaza del Mercado, con una Degustación de caldereta riojana vegetal.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas, habrá degustación de café y pastas organizada por la Peña Aster en la avenida Doce Ligero. A las 17,30 horas será el turno del Festival de Pelota a Mano para Profesionales en el frontón Adarraga.

INICIO DE LA FERIA TAURINA

El día grande de las fiestas supondrá también el inicio de la feria taurina de San Mateo, con la celebración a partir de las 18,00 horas de la primera corrida de toros, con reses de la ganadería de Fuente Ymbro que lidiarán Diego San Román, Fabio Jiménez y Aarón Palacio. A la misma hora, los más pequeños disfrutarán de las Marionetas de Maese Villarejo en la Calle Estambrera (Cascajos).

En el apartado de degustaciones de la tarde, la Asociación de Vecinos El Campillo organizará una de pincho moruno a las 19,00 horas en la calle Emilia Pardo Bazán, y la Asociación de Vecinos Fueclaya, otra de bollos preñaos, en Avenida de Burgos, una convocatoria que incluye hinchables.

La música se escuchará de 19,00 a 23,00 horas en la Plaza del Parlamento con los Conciertos del Parrilla Rock.

A partir de las 20,15 horas comenzará el Desfile de Carrozas, desde la calle Doce Ligero, esquina con Avenida de La Paz, Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Vara de Rey y Avenida de Solidaridad. A las 21,00 horas, dentro de la programación del Teatro Bretón, se representará la obra "Una madre de película", con Toni Acosta en su reparto.

La Concatedral de La Redonda acogerá también a partir de las 21,00 horas un concierto de órgano a cargo de Paolo Oreni. La parte final del programa del día estará protagonizada por citas musicales. La más relevante, el concierto que ofrecerá Mikel Izal a partir de las 22,00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Anteriormente, en la misma plaza tendrá lugar el concierto de Dollar Selmouni, a las 21,15 horas.

Con otros formatos musicales, la Peña Los Brincos organizará un karaoke en la calle Ateneo Riojano a las 21,30 horas. La Casa de Andalucía programará en su carpa la orquesta 'Maialen y Patxi', en dos sesiones a las 22,00 y a las 00,30 horas, y a las 23,00 horas el concierto 'Válgame el Son'.