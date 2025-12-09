El Plan de Actuación del CEIS aumentará un 7,76% su presupuesto y contará con cuatro nuevas plazas de bombero

Archivo - El presupuestos del CEIS Rioja alcanzará los 9,4 millones - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Actuación del Consorcio de Extinción de Incendios aumentará su presupuesto el próximo año un 7,7 por ciento, hasta alcanzar los 9,4 millones de euros, y contará con cuatro nuevas plazas de bombero, tal y como ha informado hoy el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

En rueda de prensa, Domínguez ha informado de los asuntos acordados en Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra una inversión que ha encuadrado en el hecho de que, "en los últimos años, determinadas circunstancias económicas y de fenómenos como el cambio climático, están llevando a un incremento de las situaciones de emergencias".

Se trata del Plan de Actuaciones del CEIS, que presenta, para el año 2026, ha dicho, "importantes refuerzos en materia de personal, en materia de presupuestos y en materia de tecnología".

De este modo, "alcanzará la cifra histórica de inversión pública de 9,4 millones de euros, que suponen un incremento del 7,75 por ciento, 733.000 euros más de los que se invirtieron en el año 2025".

Este "refuerzo presupuestario", ha relatado, va a permitir la consecución de "acuerdos relevantes con la representación sindical" que permitirán "consolidar mejoras organizativas y avanzar en la estabilización del personal y en la actualización de la plantilla".

Por ejemplo, de cara al próximo ejercicio, el Consorcio va a incorporar cuatro nuevas plazas, "lo que permitirá completar las dotaciones de cuatro efectivos por turno para los parques de la Rioja Alta y de la Rioja Baja, reforzando así la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta".

Además, se va a invertir "en el impulso de la modernización tecnológica con la consolidación de la herramienta de gestión integral FUOCO, la ampliación del uso de notificaciones electrónicas, la mejora de los sistemas de radiocomunicación digital y la actualización de los puntos de interés".