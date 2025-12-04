El Plan EmprendeRioja reconoce el proyecto emprendedor de Melt Cakes, empresa especializada en tartas de queso artesanas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes a Luan de Queiroz, Manuel de los Santos y Miguel Bezares, los tres socios que están al frente del proyecto emprendedor Melt Cakes.

Esta empresa especializada en tartas de queso artesanas dispone de dos puntos de venta en Pamplona y otros dos en Burgos, además de los dos ya instalados en Logroño (C/ Hermanos Moroy y Centro Comercial Berceo) y el obrador de la capital riojana. En total, genera más de treinta empleos.

Pérez Echeguren ha destacado "el espíritu emprendedor de estos empresarios y su apuesta por hacerlo realidad en su tierra, así como su capacidad de expansión e innovación continua para consolidarse en su nicho de mercado". Asimismo, ha recordado que precisamente el gran objetivo del Plan EmprendeRioja "es crear y consolidar más iniciativas emprendedoras, y poner en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor como creadores de riqueza y empleo en La Rioja".

En el marco de este plan estratégico, la ADER, a través de EmprendeRioja, ofrece asesoramiento, de manera individualizada y específica, a aquellas personas que quieran emprender o que ya hayan comenzado su actividad. Del mismo modo, organiza jornadas informativas sobre líneas de ayudas y otras sobre temas específicos y de interés para los emprendedores de los distintos municipios riojanos, como ha sucedido recientemente en Haro, Arnedo y Calahorra.

Los reconocimientos al Emprendedor del Mes buscan transmitir a la sociedad riojana el valor del emprendimiento y su repercusión en la economía de La Rioja.