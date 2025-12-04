El Plan EmprendeRioja reconoce el proyecto emprendedor de Melt Cakes, empresa especializada en tartas de queso artesanas

El Plan EmprendeRioja reconoce el proyecto emprendedor de Melt Cakes, empresa especializada en tartas de queso artesanas
El Plan EmprendeRioja reconoce el proyecto emprendedor de Melt Cakes, empresa especializada en tartas de queso artesanas - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 4 diciembre 2025 10:56

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes a Luan de Queiroz, Manuel de los Santos y Miguel Bezares, los tres socios que están al frente del proyecto emprendedor Melt Cakes.

Esta empresa especializada en tartas de queso artesanas dispone de dos puntos de venta en Pamplona y otros dos en Burgos, además de los dos ya instalados en Logroño (C/ Hermanos Moroy y Centro Comercial Berceo) y el obrador de la capital riojana. En total, genera más de treinta empleos.

Pérez Echeguren ha destacado "el espíritu emprendedor de estos empresarios y su apuesta por hacerlo realidad en su tierra, así como su capacidad de expansión e innovación continua para consolidarse en su nicho de mercado". Asimismo, ha recordado que precisamente el gran objetivo del Plan EmprendeRioja "es crear y consolidar más iniciativas emprendedoras, y poner en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor como creadores de riqueza y empleo en La Rioja".

En el marco de este plan estratégico, la ADER, a través de EmprendeRioja, ofrece asesoramiento, de manera individualizada y específica, a aquellas personas que quieran emprender o que ya hayan comenzado su actividad. Del mismo modo, organiza jornadas informativas sobre líneas de ayudas y otras sobre temas específicos y de interés para los emprendedores de los distintos municipios riojanos, como ha sucedido recientemente en Haro, Arnedo y Calahorra.

Los reconocimientos al Emprendedor del Mes buscan transmitir a la sociedad riojana el valor del emprendimiento y su repercusión en la economía de La Rioja.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado