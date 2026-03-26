El Plan Estratégico del Champiñón y la Seta alcanza un cumplimiento del 47% en año y medio

Archivo - El Plan del Champiñón y la Seta contempla 83 medidas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha informado hoy de que ya se ha ejecutado, en año y medio, el 47 por ciento del Plan Estratégico del Champiñón y la Seta.

Manzanos ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la socialista Sara Orradre, que ha querido conocer el grado de cumplimiento del plan.

"Mire, señora Orradre, una vez comentó Manuel Fraga que cuando se hacen preguntas uno corre el riesgo de que le contesten; y esto es exactamente lo que le va a pasar a usted hoy", le ha dicho Manzanos.

Se ha apoyado en las "matemáticas" para informar de que hay un 23 por ciento del plan en marcha y el treinta por ciento está pendiente.

Orradre le ha recordado cómo el champiñon cerró el año 2025 "de forma catastrófica por la enfermedad del hongo del pelo, que puede mermar la producción".

A la socialista no le "cuadran" las cifras dadas por Manzanos y, además, ha considerado que el hecho de que "falte un treinta por ciento" no es poco.

Para Manzanos, "el mejor ejemplo del compromiso con el sector agroganadero" del Gobierno riojano es este plan, nacido "con todo el sector al unísono", tanto cultivadores como elaboradores, conserveros y plantas de compost.

"Un plan participado por todo el sector que tiene cuatro ejes, quince líneas de actuación y del que se están desarrollando, con acuerdo con el sector, 83 medidas", ha dicho.

Ha sumado la Mesa del Champiñón, donde ha habido "más de 160 reuniones" y a través de la cual "salieron esas ayudas a la compra del compost, de 3,1 millones de euros".

Ha detallado que, en 2025, dieciséis cultivadores de champiñón han solicitado ayudas, con unas inversiones superiores a los diez millones de euros.

Ha sumado el convenio firmado con la Universidad de La Rioja para una cátedra extraordinaria para el champiñón y la seta.