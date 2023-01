La Plataforma bienvenidos refugiados de La Rioja recoge material humanitario para personas refugiadas en tránsito

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la Plataforma bienvenidos refugiados de La Rioja inicia su campaña de recogida de material destinado a intentar cubrir las primeras necesidades de las personas que siguen llegando a Europa en busca de refugio y de un futuro alejado de guerras y pobreza.

Este año la campaña se centrará en coger ropa de hombre, calzado deportivo de los números entre el 39 y el 43, enseres de aseo personal, mantas y sacos de dormir.

La plataforma ha recordado en un comunicado que "no trabaja en solitario" ya que colabora con otras plataformas que centralizan todo el material recogido en un almacén en Pamplona, gestionado por la ONG AHNA (Asociación Humanitaria Navarra en Acción), almacén del que sale todo el material destino a las fronteras y que es gestionado por otras ONG como No Name Kitchen que son los que finalmente realizan el reparto. De este trabajo colaborativo se detectan las necesidades reales del material que debemos recoger.

Por eso este año se centra la recogida en ropa de hombre, ya que de mujer e infantil, hay material acumulado y la gran demanda es en ropa y calzado de hombre. Ropa de abrigo y calzado cómodo para andar.

Desde la Plataforma han recordado que estas campañas "no son para limpiar nuestros armarios sino para ofrecer lo necesitan, no para dar lo que nos sobra, que muchas veces no se adecua a las necesidades de estas personas en tránsito".

Todo este trabajo es gestionado por personas voluntarias que "prestan su tiempo y su esfuerzo para ayudar a las personas que todavía siguen llegando a nuestras fronteras, incluso a veces enfrentándose en el terreno a detenciones y acusaciones de contrabando de personas".

Este año contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño que ha prestado el local donde se va a centralizar la recogida y de la empresa de transporte DHL que como en otras ocasiones , se encarga del traslado hasta Pamplona.