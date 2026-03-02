La Plataforma por la Escuela Pública anima a las familias a escoger la escuela pública por "innovadora" e "inclusiva"

Plataforma de la Escuela Pública - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Escuela Pública, en el día en el que comienza la escolarización para tres años, ha animado a las familias a que matriculen a sus hijos en la escuela pública por ser "creativa e innovadora", además de "inclusiva".

La escuela pública, en palabras de Nuria de Miguel, integrante de STE que ha actuado como portavoz, garantiza "una formación de calidad" con la que se puede "formar a personas participativas que desarrollen su capacidad de convivencia".

"Que estos menores sean capaces en un futuro de transformar nuestra sociedad en un mundo mejor para todos y todas", ha ensalzado.

"La escuela pública es socializadora, integradora, reflejo de una sociedad también plural y garantiza una educación en el conocimiento y respeto a la diversidad, enriqueciéndose de todo ello", ha dicho.

La escuela pública, ha dicho, "es inclusiva". "En ella caben todas las personas, sea cual sea su cultura, su etnia, su condición física o intelectual, su situación social, su opción sexual o su religión", ha añadido.

Así, ha dicho, "educa en igualdad y diversidad, partiendo de la individualidad de cada persona y considerando las diferencias no como un problema, sino como un valor a integrar para enriquecimiento del grupo".

También se ha referido a que "las escuelas públicas de las ciudades hacen barrio, crean socialización y cercanía entre las personas; y las escuelas rurales hacen pueblo, una escuela cercana, personalizada y participativa en la realidad de los municipios y que consigue dar vida a nuestros pueblos".