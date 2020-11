Plataforma Libertad Enseñanza exige al consejero de Educación "que retire las acusaciones" vertidas sobre la concertada

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cinco entidades que forman parte de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja (Concapa, Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO), "ante la desafortunada comparecencia ayer en el Parlamento de La Rioja del consejero de Educación, Pedro Uruñuela" piden que "retire sus acusaciones".

En un comunicado de prensa expresan que "nos apena que el consejero, en vez de poner en valor los programas y proyectos de innovación que se desarrollan con éxito en la enseñanza riojana, tanto pública como concertada, utilice la tribuna del Parlamento de La Rioja para insultar, descalificar y acusar a una parte de la sociedad riojana solo porque no comparte sus opiniones y ejerce su derecho a manifestar lo que piensa".

Es por ello "por lo que exigimos una rectificación inmediata. Los riojanos no merecemos un consejero de Educación que nos insulte", afirman en su comunicado.

Además, prosiguen, "no contento con coartar la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, se permite afirmar que los criterios de las familias a la hora de elegir la educación concertada nada tienen que ver con el ideario del centro, sino que se deben a cuestiones xenófobas ya que los padres y madres eligen estos centros" porque "no van a tener como compañeros a determinados colectivos, que no hace falta que nombre, pero que todos tenemos muy claro. ¿A qué colectivos se refiere? Son afirmaciones muy graves".

Por otro lado, continúan, "si en la manifestación del 31 de mayo fue el presidente del Parlamento el que insultó a los riojanos que ejercían su derecho a manifestarse, ahora lo hace el consejero con la manifestación programada para este próximo domingo".

En concreto -y según la Plataforma por la Libertad de Enseñanza- "dice que nos manifestamos 'a lo Cayetano'. ¿Qué quiere decir?, ¿es este el ejemplo de educación no clasista que defiende?. De nuevo supone un ataque frontal al ejercicio de las libertades fundamentales, recogido en el artículo 21 de la Constitución".

A diferencia de lo que afirmó ayer el titular de Educación acerca de que "la libertad de elección es injusta y no es equitativa", la Plataforma defiende "que la libertad nunca puede ser injusta y es la única forma de garantizar que cada familia elija el modelo educativo que desea. Nos preocupan estas afirmaciones del consejero de Educación porque solo en regímenes totalitarios que creíamos superados se tiene miedo a la libertad".

Además, desde la Plataforma "le recordamos a Pedro Uruñuela que es el consejero de Educación de todos los riojanos y que ya es momento de demostrarlo porque el 30% de la comunidad educativa riojana y sus familias seguimos esperando que lleguen los recursos necesarios, hasta ahora inexistentes, para afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo".

Desde la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja "queremos decirle por último al consejero de Educación del Gobierno de La Rioja que no nos va a amedrentar. Seguiremos luchando contra las injusticias que se están desarrollando, tanto en el conjunto de España con la Ley Celaá como en La Rioja, con declaraciones tan desafortunadas como las de ayer u otras acciones que se están llevando a cabo para intentar impedir que defendamos nuestros derechos".

Así las cosas, finalizan, "animamos a todas las familias a que el próximo domingo, a las 11 horas, se manifiesten para defender sus libertades. Tanto los que vivan en Logroño y puedan participar físicamente, como los que se encuentren fuera y puedan apoyar desde las redes sociales. Porque nos merecemos una educación de calidad, justa y libre".