Plataforma Movilización Interinos La Rioja critica "precariedad laboral" de colectivo y no descarta ir a la huelga

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja ha criticado este miércoles que "la Consejería de Educación de La Rioja lleva 12 años sin realizar ninguna modificación sustancial en la Orden de Interinos".

Algo, señalan en un comunicado, que "mantiene a cientos de docentes en una situación de precariedad laboral que repercute directamente en la calidad educativa" y ante lo que "no descarta ningún tipo de acción futura si vemos que la negociación no avanza en las líneas propuestas". "Si es necesario, se convocará una huelga", advierten.

Explican desde la Plataforma que "tras reabrir la negociación en Mesas Sectoriales de Educación que comenzaron el pasado mes de octubre, las reformas propuestas por la Administración demuestran su poca intención por mejorar las condiciones laborales de los y las interinas de La Rioja".

Por ello, exigen "jornadas parciales no obligatorias y la eliminación de los tercios de jornada, que nos condenan a vivir de manera precaria, muy por debajo del SMI, es esencial recordar que La Rioja es la única comunidad autónoma en la que los tercios de jornada son obligatorios, y en algunas CCAA ni siquiera existen estos tercios".

"Queremos que la Administración nos escuche: no aceptamos que se nos premie con puntos extra a cambio de vivir en la precariedad", añaden al respecto.

A ello suman la exigencia de "la continuación del nombramiento en verano a partir de 165 días trabajados, no pedimos nada nuevo, es un derecho que se eliminó en la crisis del 2010 y que exigimos recuperar", señalando que "en este punto, el trabajo debe ser conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Hacienda".

Apuntan que "hasta ahora, para disponer de la continuación del nombramiento en verano, los interinos e interinas deben incorporarse en el mes de octubre a su puesto de trabajo y estar hasta el 30 de junio sin interrupciones en el contrato".

La Administración "propone alargar la toma de posesión al 5 de octubre en el curso 2026/2027 y al 10 de octubre en el curso 2027/2028, con una única interrupción del contrato posible de 3 días naturales", una propuesta, aseguran, que "nos hace pensar que la Administración no está tomando en serio nuestras reivindicaciones".

"Debemos cuidar de la calidad de la educación pública de nuestra comunidad y, para ello, también debemos cuidar de sus docentes. Obligados a vivir en la precariedad, en una profesión que parece haber perdido su dignificación, viviendo con la angustia de estar siempre disponibles para la Administración, tan lejos de casa como sea y por sueldos irrisorios", subrayan.

Actualmente, "las y los docentes interinos ocupan más del 40% de la plantilla de la educación pública no universitaria en La Rioja", por lo que recalcan que "somos un pilar fundamental de la misma, y queremos insistir en una idea: si paramos, el sistema educativo de nuestra comunidad cae".

En este marco, la Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja "no descarta ningún tipo de acción futura si vemos que la negociación no avanza en las líneas propuestas". "Si es necesario, se convocará una huelga", finalizan insistiendo.