La plaza La Cerrada de San Asensio acogerá el próximo 2 de mayo el Día de las Bodegas

Día de las Bodegas de San Asensio - AYUNTAMIENTO DE SAN ASENSIO

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Asensio celebrará el Día de las Bodegas el próximo 2 de mayo en la plaza La Cerrada.

Este año, el evento se adelanta por primera vez a la primavera con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes y celebrar la llegada del buen tiempo en torno a la cultura vitivinícola local.

La jornada comenzará a las 19,00 horas y contará con la participación de varias bodegas del municipio, que ofrecerán vino y gastronomía en un formato accesible: por 10 euros, los asistentes podrán disfrutar de 5 tickets de consumición, 2 pinchos y una copa.

Como principal novedad, San Asensio ha sido seleccionado dentro del ciclo Gira en Plazas, impulsado por Cencerro Producciones, una iniciativa que lleva música en directo a diferentes municipios y dinamiza la actividad cultural en el entorno rural.

Como uno de los principales atractivos, San Asensio ha sido seleccionado dentro del ciclo Gira en Plazas, una iniciativa impulsada por Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo acercar la música en directo al medio rural y dinamizar la vida cultural de los pueblos.

Este proyecto, que ya ha tenido una gran acogida en su primera edición, transforma plazas y espacios públicos en escenarios de encuentro, música y comunidad, reforzando el tejido social y poniendo en valor el papel de la cultura como motor de cohesión en el entorno rural.

Gracias a ello, el evento contará con la actuación del grupo OMBLIGO. La programación musical se completará con DJ Laburu y el espectáculo Tribu Cohetes, con tributos a diferentes grupos.

El objetivo de este cambio de fecha es consolidar el Día de las Bodegas como una cita destacada también en primavera, reforzando la propuesta turística y cultural del municipio.

El evento se celebrará en la Plaza La Cerrada y, en caso de condiciones meteorológicas adversas, se trasladará al frontón municipal.