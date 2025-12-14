El plazo para asegurar la campaña de cultivos herbáceos y viñedo con los módulos de invierno termina el 20 de diciembre

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plazo para asegurar la campaña de 2026 de cultivos herbáceos de secano (cereal de invierno, leguminosas, cártamo y girasol) y la uva de vino con los módulos de otoño, "los de mayor cobertura", finalizará el sábado 20 de diciembre.

Entre las principales novedades del seguro de cultivos herbáceos para la campaña 2026 se incluye la mejora de la base de datos de coeficientes de rendimientos y tasas de cultivos herbáceos, "totalmente actualizada y realista con la situación actual del campo" que incluye a 95.000 asegurados.

Agroseguro ha explicado que a partir de este año se calcula de manera independiente para cada grupo de cultivo (cereal de invierno, girasol y cártamo, colza y camelina y leguminosas).

Por su parte, entre las principales novedades del seguro para el vino está la mejora de las condiciones de aseguramiento para casi 2.000 asegurados a nivel nacional que beneficiará a los viticultores que han sufrido siniestro en una única ocasión.

La sociedad aseguradora ha destacado además que los cultivos herbáceos y el viñedo son producciones agrícolas "muy importantes" en la agricultura española por lo que su aseguramiento "resulta vital" para el sector primario.

El grado de implantación del seguro de cultivos herbáceos en la última campaña alcanzó el 70 por ciento, con porcentajes superiores en "importantes zonas productoras" como Navarra (85 por ciento), Castilla y León (80 por ciento), Cataluña (78 por ciento) y Aragón (77 por ciento). En total, el aseguramiento alcanzó los 4,8 millones de hectáreas.

Agroseguro ha recordado además que las últimas campañas han estado marcadas por la falta de precipitaciones (especialmente 2023, con 474 millones en indemnizaciones y siniestro en más del 90 por ciento de la superficie de secano asegurada) y la constante presencia de fenómenos tormentosos.

Esto supuso 126 millones de euros en indemnizaciones, principalmente a causa de los pedriscos registrados durante el final de la primavera y el comienzo del verano.

Por su parte, la implantación del seguro de uva de vino alcanzó el 54 por ciento de la producción nacional, con un capital asegurado de 1.168 millones, una cifra "prácticamente igual" a la de la anterior campaña.

Agroseguro ha destacado en este caso el aseguramiento del viñedo de Cataluña (83 por ciento), Aragón (74 por ciento), provincia de Álava (74 por ciento), Castilla y León (72 por ciento), Extremadura (67 por ciento) y La Rioja (66 por ciento).

Sin embargo, en la principal región productora, Castilla-La Mancha, se situó en un 48 por ciento, han precisado las mismas fuentes.

Agroseguro ha recordado que las tormentas de pedrisco también afectaron a la producción de uva de vino durante 2025, con 73 millones en indemnizaciones, parte de ellas abonadas durante el verano, "semanas antes de la vendimia, debido a los daños graves o incluso totales registrados en viñedos riojanos y manchegos".