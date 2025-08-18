El plazo para participar en el XVI Concurso de Calderetas de San Mateo abrirá el 3 de septiembre

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 3 de septiembre, se abre el plazo para participar en el XVI Concurso de Calderetas Riojanas de las fiestas de San Mateo 2025. Este popular concurso se celebrará el lunes 22 de septiembre en la calle Gonzalo de Berceo.

Para realizar la inscripción al concurso, el 3 de septiembre se habilitará un puesto exclusivo en el servicio 010 del Ayuntamiento de Logroño (de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas).

La asignación de mesas se realizará durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, a partir de las 17,00 horas, en la Bodeguilla Gutiérrez, situada en la calle Gonzalo de Berceo, 30.

Se deberá acudir con el formulario y el ticket correspondiente, repartidos en la inscripción, para garantizar la máxima organización y transparencia en el proceso.

El certamen contará con un máximo de 120 grupos participantes, además de 10 mesas de reserva destinadas a grupos como federaciones y patrocinadores (estas últimas no participarán en el concurso).

Cada mesa, que abonará una cuota de participación de 15 euros, estará formada por un máximo de cinco personas.

A cada grupo participante se le facilitará un puesto para cocinar (con sillas y mesa de trabajo), así como el agua y la patata, ingrediente básico del plato (el resto de ingredientes de la caldereta serán aportados por los participantes).

El certamen comenzará a las 10,00 horas del 22 de septiembre con el reparto de las patatas y los participantes contarán con dos horas y media para elaborar la receta de la mejor caldereta riojana (desde las 11,00 hasta las 13,30 horas). Hacia las 13,30 horas comenzará la degustación de las calderetas riojanas por parte del jurado.

¿CÓMO SERÁ LA VALORACIÓN?

Para la valoración se establecerán seis grupos de 20 puestos cada uno, y el jurado elegirá la mejor caldereta riojana de cada uno de estos seis grupos. El concurso contará con siete premios, a las mencionadas seis mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto.

Estos galardones estarán dotados con regalos como estuches de vino, paelleras o productos de la huerta riojana.